Dota : Dragon’s Blood est renouvelé pour une deuxième saison

Avec huit épisodes en préparation depuis plus de deux ans, Dota : Dragon’s Blood sur le service Netflix racontait comment Davion, un Chevalier Dragon troublé, mais plein de bravoure, était déterminé à se débarrasser d’un démoniaque fléau. En 2022 voire 2023, Dota : Dragon’s Blood Book 2 devrait narrer la suite des aventures du personnage principal doublé par Yuri Lowenthal (Spider-Man, Afro Samurai, Castlevania).

Book 2 is coming! The second season of DOTA: Dragon's Blood is in the works.

While you wait, revisit the story of the tournament that started it all — FREE TO PLAY is now available on @netflix with an updated end credit sequence. pic.twitter.com/CINeVNlheM

— DOTA 2 (@DOTA2) April 19, 2021