Dota 2 : sa dernière mise à jour le rend plus accessible aux débutants

Tous les jeux vidéo ne sont pas spécialement simples à prendre en main. Et ce même si l'on se sait déjà gamer depuis un certain temps. C'est particulièrement vrai par exemple avec les jeux de type MOBA.

Certains jeux vidéo se prennent très facilement en main, avec des gameplay intuitifs, des mécaniques bien pensées, etc. D’autres, par contre, regorge de personnages aux styles de jeux très différents, demandent réflexion et stratégie, plus ou moins de technique, etc. C’est le cas des jeux proposant une arène de bataille en ligne multijoueur, les fameux MOBA, dont fait partie Dota 2… Valve a décidé de proposer une meilleure expérience aux joueurs débutants.

Valve arrondit les angles de son jeu Dota 2

Les jeux compétitifs comme Dota 2 peuvent être intimidants pour les nouveaux arrivants, a fortiori lorsqu’ils jouent avec des joueurs expérimentés qui peuvent parfois ne pas comprendre ou vouloir comprendre qu’eux aussi ont été de parfaits débutants un jour. Cela peut avoir pour conséquence d’offrir une mauvaise expérience à ces nouveaux jeunes, et les pousser vers la sortie, abandonnant très tôt un jeu qui a pourtant beaucoup à offrir. Certains pourraient même ne pas vouloir essayer le jeu du tout à cause de cela.

Pour le rendre plus accessible aux débutants

Valve espère bien pouvoir corriger la situation grâce à sa dernière mise à jour en date. Avec celle-ci, Dota 2 devrait être plus accueillant envers les nouveaux joueurs. Cela ne signifie pas que le studio va réduire la puissance de tel ou tel personnage mais simplement qu’il procède à un certain nombre de modifications dans l’interface, qu’il introduit des quêtes et des récompenses, ceci dans le but de proposer une expérience de jeu plus intéressante à celles et ceux qui viendraient toujours d’arriver. Valve veut ainsi leur épargner de découvrir trop d’informations d’un seul coup, ce qui peut effectivement “faire peur”.

Le studio introduit aussi un nouveau mode de jeu, lequel utilise une sélection plus restreinte de héros, là encore, pour réduire un peu le choix proposé aux joueurs et éviter que ceux-ci ne se sentent perdus, et les pénalités infligées lorsque l’on quitte en pleine partie disparaissent. Les nouveaux joueurs qui attendent une partie seront aussi opposés à des joueurs dans la même situation, autrement dit, qui découvrent eux aussi le jeu. Ce qui nous amène au dernier point, le smurfing.

Valve annonce renforcer encore sa lutte contre cette pratique. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le smurfing voit des joueurs aguerris, parfois même professionnels, créer de nouveaux comptes dans le simple et unique but de détruire des débutants. Valve indique que les joueurs pris par la patrouille pourront désormais être bannis.