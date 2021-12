Dota 2 est désormais compatible avec les manettes

Valve met à jour Dota 2 et rend le jeu compatible avec les manettes. Voilà qui devrait plaire à nombre de joueurs.

Valve a de bonnes idées quant au futur du jeu vidéo sur PC. Par exemple, plutôt que de devoir jouer devant un ordinateur fixe ou un portable, vous pourrez bientôt jouer à vos jeux PC préférés sur une console portable. L’entreprise américaine a déjà bien testé la chose avec Steam Link, une application permettant de diffuser ses jeux Steam depuis son PC vers son smartphone. Aujourd’hui, Valve va plus loin.

Valve met à jour Dota 2 et rend le jeu compatible avec les manettes

Le studio travaille aussi sur le Steam Deck, une console portable dédiées permettant de jouer à ses jeux Steam où que l’on soit. Ce n’est donc pas vraiment une surprise que d’apprendre que l’entreprise prépare actuellement certains de ses titres pour que ceux-ci soient compatibles avec une manette. D’ailleurs, une récente de mise à jour de Dota 2 va précisément dans ce sens.

Voilà qui devrait plaire à nombre de joueurs

Selon le communiqué de Valve”, “alors que les réalités du Continuum se mêlent de manière très mystérieuse, la mise à jour d’aujourd’hui introduit, elle aussi, un monde dans lequel Dota peut être joué à la manette en lieu et place de la traditionnelle configuration clavier et souris, offrant aux joueurs une nouvelle manière de profiter de leur jeu préféré. Du choix de votre héros à la victoire contre un Ancien, vous pouvez tracer votre route jusqu’à la victoire dans Dota en branchant n’importe quelle manette PC compatible avec Steam Input (y compris les manettes PS / Xbox / Switch Pro et autre) et diriger votre héros dans la mêlée.”

Valve précise par ailleurs que cette fonctionnalité est pour l’heure encore tout à fait expérimentale. Autrement dit, pas de panique si tout ne fonctionne pas à la perfection. C’est en tous les cas une bonne chose que d’avoir une méthode alternative, pour celles et ceux qui préfèreraient jouer à la manette à un tel jeu. Il est toujours appréciable d’avoir le choix, après tout.