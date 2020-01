Dot Incorporation veut faciliter l’intégration du braille dans nos gadgets électroniques

Le CES est une formidable vitrine technologique. L'on y découvre les gadgets de demain bien sûr, mais aussi les technologies qui feront immanquablement l'avenir. Dot Incorporation et ses composants dédiés au braille devront assurément en faire partie. Présentation.

Dot Incorporation est certainement l’une des sociétés les plus intéressantes de ce CES 2020. Leur technologie sert un but des plus louables : améliorer la vie des personnes souffrant de déficience visuelle. L’entreprise a conçu un certain nombre d’appareils permettant à ces personnes d’utiliser le braille dans des appareils électroniques du quotidien. Et cela pourrait être une vraie révolution, pour peu que les constructeurs décident de les utiliser.

Dot Incorporation veut intégrer le braille dans nos appareils électroniques

Le principe est simple, pour tirer profit du braille, Dot Incorporation a développé des modules permettant justement de retranscrire le braille, ce système d’écriture tactile à points saillants, dans des smartwatches, des tablettes et même des appareils de la taille d’un ordinateur portable. Si l’on imagine assez facilement comment la Dot Watch – en photo ci-dessus – pourrait se substituer à une smartwatch traditionnelle, le Dot Mini, par contre, avec sa taille très, très réduite, devrait être plus délicat à appréhender. Il s’agit d’un appareil assez similaire à un Amazon Kindle, pour afficher du contenu textuel en baille. Il peut même lire de l’audio le cas échéant. 16 Go de stockage interne, WiFi et lecteur microSD, prise jack 3,5 mm font partie de la fiche technique. Et le Dot Mini peut être utilisé pour naviguer sur Internet. Mieux encore, il peut répondre à certaines commandes vocales.

et dévoile sa Dot Watch et son Dot Mini

Ces appareils reposent sur un bloc commun, le Dot. Voyez cela comme l’équivalent d’un pixel pour les écrans. Il est programmable. Chaque Dot peut être levé ou abaissé. Et avec une telle miniaturisation, leur intégration dans les appareils se fait “relativement simplement”. Dot Incorporation travaille aussi avec des tierces parties pour proposer le braille de manière interactive au grand public, notamment dans certains lieux publics. Une telle technologie pourrait grandement aider. Selon l’OMS, il y aurait environ 285 millions de personnes malvoyantes et 246 millions souffrant de basse vision.