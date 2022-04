Doom Ray Traced, le cultissime Doom comme vous ne l’avez jamais vu

Doom comme vous ne l'avez jamais vu grâce à un mod ajoutant le ray tracing.

Si vous avez grandi dans les années 1980-1990, il y a de fortes chances que vous connaissiez l’un des jeux vidéo les plus emblématiques, à savoir Doom. La licence a connu de nombreuses évolutions, avec des fans qui se comptent par millions aux quatre coins du globe, ce qui a souvent donné lieu à un certain nombre de mods. En voici un particulièrement bluffant puisqu’il ajoute le ray tracing à Doom Classic, pour un rendu absolument magnifique !

Doom comme vous ne l’avez jamais vu

Près de trois décennies après la sortie de Doom original, en 1993, les gens continuent de trouver des moyens de redonner vie à ce jeu de tir à la première personne si emblématique de id Software. Le dernier fan en date à le faire est un modder répondant au nom de Sultim-t. Tout récemment, il a publié Doom Ray Traced. Comme son nom l’indique, le projet vient ajouter le ray tracing, une technique de calcul d’optique par ordinateur, utilisée pour le rendu en synthèse d’image, à Doom, et le résultat est spectaculaire. Les niveaux n’ont plus rien à voir avec l’atmosphère dont on pouvait se souvenir dans les années 1990. Mais il faut bien reconnaître que c’est tout à fait bluffant.

grâce à un mod ajoutant le ray tracing

Malheureusement, cette version de Doom n’est pas jouable sur de nombreuses plates-formes qui font pourtant tourner le jeu original. Pour profiter de ce mod, il faut obligatoirement avoir un GPU NVIDIA. Les cartes graphiques AMD ne sont, pour le moment tout du moins, pas compatibles. Et c’est bien dommage.

Quoi qu’il en soit, pour installer Doom Ray Traced sur votre machine, il vous faudra un fichier Doom.wad original ainsi que le portage source PrBoom. Une fois ces éléments en votre possession, vous pourrez jouer aux trois premiers épisodes du jeu avec un éclairage totalement repensé et tout à fait réaliste.