Doom Eternal tourne à 1 000 fps… avec une configuration ultra-musclée

Si les développeurs travaillent aujourd'hui beaucoup à optimiser leurs applications et jeux, les spécialistes de l'overclocking peuvent atteindre des performances extrêmement impressionnantes. La preuve par l'exemple.

Regarder des vidéos – quelles qu’elles soient – à 60 fps peut paraître assez étrange de par le côté ultra lisse du rendu. Lorsque l’on joue à un jeu vidéo, par contre, c’est différent. Les joueurs aimeraient avoir au moins 60 fps. Il y a quelque temps, NVIDIA expliquait par le menu que jouer avec un taux de rafraîchissement plus élevé pouvait faire de vous un meilleur joueur. Voici un exemple de framerate affolant sur Doom Eternal !

Doom Eternal tourne à 1 000 fps !

Cela étant dit, jusqu’où peut-on aller en terme de framerate ? Il semblerait que la seule limite, soit notre imagination. Non, peut-être pas à point là, évidemment, mais la seule limite serait finalement celle de la machine. En poussant à l’extrême les performances des composants, on peut atteindre des performances tout à fait dingues. En collaboration avec le revendeur hardware polonais x-com, Bethesda a mis au point une configuration PC ultra-musclée utilisant notamment de l’azote liquide comme système de refroidissement pour faire tourner le jeu Doom Eternal à… 1 000 images par seconde !

Avec une configuration refroidie à l’azote liquide !

Oui, vous avez bien lu ! Le jeu tourne à plus de 10 fois ce que les configurations haut de gamme actuelles peuvent proposer. Dans le détail, la config mise en place comprend un Intel Core i7 9700K à 6,6 GHz, un GPU ASUS RTX 2080 Ti Strix, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Des spécifications assez ordinaires, finalement, si ce n’est la présence du refroidissement à l’azote liquide pour tirer le maximum de la machine.

En effet, l’un des principaux facteurs limitants avec nos composants électroniques, c’est la chauffe, et la surchauffe. Vous l’avez très certainement déjà constaté, lorsque vous sollicitez trop votre machine, celle-ci chauffe, parfois jusqu’à atteindre le maximum toléré. Les mesures de protection se mettent alors en marche pour éviter des dégâts permanents aux composants. En s’assurant que ceux-ci restent froids, ou presque, en toutes circonstances, on peut pousser la machine à sa limite. La preuve aujourd’hui avec ce joli score de 1 000 fps sur un jeu comme Doom Eternal !