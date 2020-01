DOOM Eternal se dévoile un peu plus dans sa deuxième bande-annonce

Deux mois avant sa sortie, le nouveau jeu de id Software s'annonce à travers un trailer qui permet de découvrir le scénario du jeu. Autant dire qu'en sauveur de l'humanité, il ne faudra pas rater sa mission.

Lorsque DOOM est sorti en 2016, cela a fait l’effet d’une bombe : brutal, nerveux, jouissif, il revenait à la recette qui avait fait le succès de l’épisode originel lancé 23 ans plus tôt. Avec des améliorations substantives, évidemment, à commencer par les graphismes, mais aussi la musique composée par Mick Gordon (Wolfenstein: The New Order, Prey). Celui-ci officiera par ailleurs sur la bande-son du nouvel opus intitulé DOOM Eternal, qui à l’instar de l’épisode 2 sorti en 1994 (Doom II: Hell on Earth), se passera sur Terre. Exit donc Mars et ses monstres sortis tout droit de l’Enfer, ici, on retournera sur Terre — ce qui revient peu ou prou à la même chose si l’on se fie à la dernière bande-annonce. Réservée au plus de 17 ans (identification obligatoire sur YouTube pour consulter la vidéo) elle présente la planète bleue envahie par une horde de monstruosités en l’an 2151 et marquée d’un pentagramme rouge sans grand comme un continent.

Dernier espoir de l’humanité

En sauveur de la Terre, il ne faudra pas chômer dans ce nouvel opus, d’autant plus que d’après la bande-annonces, les forces obscures feront tout pour vous empêcher d’arrêter leur expansion, et un antagoniste qualifiant le héros d’usurpateur et de “fausse idole” pourrait bien vous donner du fil à retordre. Outre le scénario, on retrouve un gameplay on ne peut plus dynamique, marque de fabrique de la licence : en un seul saut au-dessus du vide, on élimine ennemi au lance-roquette, un autre au sniper, et un dernier d’un gracieux coup de mitraillette dans le visage.

“Le meilleur jeu DOOM”

Selon Billy Khan, Lead Engine Programmer sur le jeu, DOOM Eternal est “le meilleur jeu” réalisé par l’équipe d’id Software et tournera sans problème sur des configurations plutôt modestes. Il souligne la qualité d’image du jeu dû notamment au moteur id Tech 7 présenté pour la première fois à la QuakeCon 2018 et développé spécifiquement pour ce titre. De quoi mettre l’eau à la bouche.