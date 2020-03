Doom Eternal : pas de 4K native sur Stadia, la fausse promesse de Google et Bethesda

Attendu pour la fin de la semaine prochaine, Doom Eternal fait parler de ses qualités techniques à travers un communiqué du studio id Software qui met d’ailleurs fin à un mensonge. Non, la version Stadia, service cloud gaming, du dernier opus de la licence Doom ne sera pas en mesure de tourner en 4K avec une fluidité de 60 fps constantes comme l’avait assuré Phil Harrison (Google) dans un premier temps, puis Marty Stratton (Bethesda) à la GDC 2019. Il faudra se contenter du 1080p natif à 60 fps sur les écrans HD ou de la 4K upscalée à partir du 1800p à 60 fps sur les moniteurs compatibles.

Get ready for next week's launch of DOOM Eternal with pre-load times and system specs. https://t.co/SnviSK1DnW pic.twitter.com/H2mpwKUcj2

— DOOM (@DOOM) March 10, 2020