Doom Eternal : Bethesda ferme la porte aux microtransactions

Le nouvel opus de la licence Doom ne contiendra pas d'achats intégrés.

Questionné par de nombreux fans au sujet d’une éventuelle présence de microtransactions dans Doom Eternal, Hugo Martin, directeur créatif chez id Software, a fait comprendre que ce n’était pas dans les plans, même si des éléments cosmétiques sont disponibles dans le jeu. En clair, ce modèle économique ne l’intéresse pas, tout comme l’éditeur américain Bethesda : “Rien de ce que vous pouvez débloquer dans Doom Eternal avec votre XP n’a quoi que ce soit à voir avec les capacités du joueur ou le contenu qui aurait un impact sur le jeu. La seule chose que vous pouvez débloquer avec votre XP, ce sont les cosmétiques. Ces cosmétiques n’ont aucun impact sur la façon dont vous jouez, ils ont juste l’air cool. Doom Eternal est un jeu à 60 dollars, pas un free-to-play ou un jeu mobile. Nous vous donnons une expérience complète sans boutique, juste comme vous l’espériez. Débloquer des skins avec l’XP fait partie de l’expérience. Si vous vous souciez de ce genre de choses, mais vous pouvez complètement l’ignorer.”

Doom Eternal vs Animal Crossing New Horizons : une confrontation qui ne fait pas peur

Alors que les nouveaux Doom (PS4, Xbox One, PC) et Animal Crossing (Nintendo Switch) sortiront le 20 mars prochain, le directeur créatif Hugo Martin estime ne pas être inquiet face à ce duel, au contraire il se réjouit que les joueurs puissent avoir le choix : “Je pense que c’est génial, et que cela témoigne de la diversité incroyable que nous pouvons voir dans les jeux aujourd’hui. J’encourage et je suis à fond derrière les autres jeux et leurs studios. Je suis tellement fier de travailler dans l’industrie du jeu et que deux jeux si différents, qui excitent pourtant la presse, sortent le même jour. C’est un moment incroyable pour les développeurs, et j’ai hâte de pouvoir jouer à Animal Crossing.”

Doom Eternal en vidéo