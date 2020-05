Dontnod Entertainment se développe à l’international avec un studio à Montréal

Le studio de développement parisien Dontnod Entertainment annonce la création d'une entité à Montréal au Canada.

En plus de ses 250 employés en France, Dontnod Entertainment va recruter une cinquantaine de nouveaux talents au Canada afin d’imaginer des œuvres toujours plus immersives, engageantes et innovantes : “Nous sommes très heureux à l’idée de créer un nouveau bureau à Montréal, qui complétera l’équipe talentueuse déjà présente à Paris. Notre objectif est de créer des jeux toujours au plus proche des attentes de notre communauté. Avec une équipe internationale, nous pourrons développer des titres encore plus ambitieux et continuer à écrire de belles histoires pour nos joueurs.”

Très heureux d'annoncer la création de notre nouvelle entité à Montréal et le démarrage du développement d'un nouveau jeu ! https://t.co/BArs9ru3ID — Guilbert Oskar (@DONTNOD_Oskar) May 29, 2020

Avec sa filiale au Canada, la société présidée par Oskar Guilbert souhaite se rapprocher de sa communauté de joueurs nord-américains qui constitue l’audience principale sur l’ensemble de ses titres. Il est également précisé que l’implantation dans la métropole québécoise se concrétisera par un nouveau projet : “Le studio entend puiser dans le vivier de talents local pour recruter la majeure partie de sa nouvelle équipe, mais aussi y diversifier sa culture et par conséquent ses créations.”

Les projets de Dontnod Entertainment