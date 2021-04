Dontnod Entertainment prévoit d’auto-éditer cinq nouveaux jeux entre 2022 et 2025

La stratégie d'auto-édition du studio indépendant français Dontnod Entertainment va s'accélérer d'ici les prochaines années avec des créations originales.

Avec 23,6 millions d’euros de chiffre d’affaires (contre 18 millions d’euros l’année dernière, soit une hausse de 31%), Dontnod Entertainment boucle son année fiscale en beauté, notamment grâce aux solides performances commerciales de Twin Mirror, Life is Strange et Vampyr qui ont entraîné une croissance de 83% des royalties. Néanmoins, Dontnod enregistre une baisse des redevances éditeurs (-18% à 9,7 millions d’euros) au titre de l’exercice 2020, sachant qu’il y a eu une multiplication par 2,5 de la production immobilisée à 10,1 millions d’euros.

Si la société parisienne est adepte des partenariats avec des grands noms de l’industrie vidéoludique comme Capcom, Square Enix, Microsoft et Focus Home Interactive, l’auto-édition de nouvelles licences reste la priorité principale : “Nous sommes parfaitement positionnés pour accélérer la réalisation de notre plan de développement qui vise à capter davantage de valeur issue de créations originales en auto-éditant davantage de jeux et élargir la portée du catalogue vers les plateformes mobiles et l’Asie. Ainsi, l’ensemble du pipeline est enrichi de nouvelles propriétés intellectuelles en auto-édition en adéquation avec l’évolution favorable du secteur en faveur de créateurs de jeux originaux de qualité reconnus internationalement.”

Les prochains projets de Dontnod Entertainment

Une année de pause avant de se déchaîner : “Nous poursuivons le développement d’une nouvelle coproduction avec Focus Home Interactive ainsi que la conception/préproduction de cinq autres titres en auto-édition dont les sorties sont prévues entre 2022 et 2025.“