Dontnod Entertainment présente ses axes de développement pour l’avenir

Malgré un portefeuille de sept licences originales, Dontnod Entertainment est loin d’être rassasié puisque que pas moins de huit nouveaux jeux sont actuellement en cours de développement en interne et par des studios partenaires (PortaPlay, Studio Tolima, Focus Entertainment). Le studio indépendant parisien poursuivra également son déploiement à Montréal avec la création d’un pôle multi-projet à forte composante narrative. En parallèle, pour soutenir ses ambitions d’éditeur en dehors de ses capacités de production interne, Dontnod Entertainment étudiera de nouvelles collaborations externes aux budgets maitrisés, et en accord avec sa ligne éditoriale, plébiscitée par une communauté fortement engagée de plus de quatre millions de joueurs à travers le monde.

Let's spend a minute to take stock of 2021…

From Paris and Montreal, we wish you a #HappyNewYear ✨

May all your wishes come true! You got this! pic.twitter.com/T35OBdKW1d

— DONTNOD (@DONTNOD_Ent) January 1, 2022