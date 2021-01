Dontnod Entertainment ouvre son capital à Tencent avec une prise de participation minoritaire

Le géant chinois Tencent investit 30 millions d'euros chez Dontnod Entertainment.

Le studio parisien à l’origine de Remember Me, Life is Strange, Tell Me Why ou encore Twin Mirror annonce l’arrivée de Tencent dans son capital (prise de participation minoritaire à hauteur de 30 millions d’euros via la filiale Proxima Beta Europe) afin d’accélérer sa stratégie dans le développement de nouvelles propriétés intellectuelles en auto-édition (consoles, smartphones, PC) et la signature d’un accord de coopération. Dans le cadre de cet investissement, Tencent dispose de la faculté de proposer la nomination d’un administrateur.

Oskar Guilbert, président-directeur général de Dontnod Entertainment, déclare : “Nous sommes ravis d’accueillir Tencent en tant qu’investisseur au sein de Dontnod. C’est une véritable marque de confiance de la part d’un leader des jeux en ligne qui a accompagné de nombreuses success stories et investi dans plusieurs sociétés de premier plan de l’industrie du jeu vidéo. Grâce à ce partenariat, Dontnod est parfaitement positionné pour saisir les nombreux relais de croissance de l’industrie du jeu vidéo, en particulier en Chine et sur les plateformes mobiles en collaboration avec le leader de l’industrie. La levée de fond annoncée ce jour permettra d’accélérer et de renforcer la réalisation de notre plan de développement qui vise à capter davantage de valeur issue de nos créations originales en auto-éditant davantage de jeux.”

L’augmentation du capital de Dontnod Entertainment est un succès

En plus d’avoir laissé Tencent entrer dans son capital, Dontnod a lancé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes et s’adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée de livre d’ordres, pour un montant envisagé d’environ 40 millions d’euros sur le marché Euronext Growth à Paris. Le placement privé a été largement sursouscrit, ce qui a permis à la société de porter le montant de l’offre de 40 à 50 millions d’euros. Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 16 euros, représentant une décote de 0,9% par rapport au dernier cours de clôture.

“Je tiens à remercier tous les investisseurs, historiques et nouveaux, qui ont contribué au remarquable succès de cette augmentation de capital qui est la plus importante à ce jour pour Dontnod Entertainment. Grâce au soutien de notre nouveau partenaire, Tencent, et de tous les investisseurs institutionnels existants et nouveaux, Dontnod est, plus que jamais, bien positionné pour monter en puissance et accélérer la réalisation de son plan de développement qui vise à capter davantage de valeur issue de ses créations originales en auto-éditant davantage de jeux ainsi qu’à élargir la portée du catalogue vers les plateformes mobiles et l’Asie. Cette opération nous permet également de renforcer nos fonds propres tout en diversifiant notre structure de capital“, annonce Oskar Guilbert.