Données personnelles : Wacom s’excuse et précise le fonctionnement de sa collecte

Les tablettes graphiques sont un formidable accessoire pour les artistes et les créatifs du numérique. Il en existe aujourd'hui pour tous les budgets, avec des fonctionnalités très diverses. L'un des cadors du marché est la marque Wacom...

Si vous avez l’habitude de créer du contenu numérique artistique, il y a de fortes chances que vous utilisiez au quotidien une tablette graphique et plus précisément une tablette Wacom. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Wacom fabrique des tablettes et stylets permettant aux utilisateur de dessiner directement sur ordinateur. Un moyen bien plus naturel que d’utiliser la souris et le clavier. Cela étant dit, récemment, il a été découvert que la marque collecte de nombreuses données personnelles de ses clients.

Wacom précise le fonctionnement de son programme de collecte de données

Au premier abord, on pourrait se dire qu’une tablette graphique n’a pas grand chose à collecter. Mais si l’on en croit un rapport et une analyse très fournie de Robert Heaton, ingénieur logiciel, sa tablette Wacom analysait et enregistrait les différentes ouvertures d’applications sur son ordinateur. N’y voyez là aucune stratégie malveillante de la part du fabricant mais il est tout de même alarmant de se dire qu’une tablette graphique puisse avoir besoin de ce genre d’information. Et Wacom a depuis tenu à préciser pourquoi cette collecte de données avait été mise en place.

Et rappelle qu’il est possible de ne pas y participer

Dans un post sur son blog, la marque s’excuse d’une part de son manque de transparence sur le sujet et rappelle aussi que les utilisateurs peuvent toujours ne pas participer à ce programme s’ils ne le souhaitent pas. Pour ce faire, direction les paramètres du Wacom Desktop Center. “Nous nous excusons pour la confusion autour de la collecte de données réalisées par le driver logiciel Wacom et par le manque de clarté quant aux données collectées.” La marque justifie aussi cette opération, affirmant que tout ceci n’a été implémenté que pour mieux comprendre comment les utilisateurs se servent de ses produits, ce qui vise à améliorer les produits futurs. “La raison pour laquelle Wacom collecte les données via son driver est simple, ce n’est que pour améliorer la qualité et le développement.” Pour désactiver la collecte, ouvrez le Wacom Desktop Center, direction “Plus” et “Paramètres de vie privée”. Désactivez ensuite le “Wacom Experience Program” et le tour est joué.