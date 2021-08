DokeV, un nouveau jeu d’action-aventure et de collecte de créatures en monde ouvert

Initialement présenté comme un MMO, Pearl Abyss a décidé d'orienter DokeV dans une autre direction et il s'agit désormais d'un jeu d'action-aventure en monde ouvert où l'on collectionne des créatures.

Si l’univers coloré et vivant de DokeV est encore très énigmatique, il sera principalement le théâtre de la capture de Dokebi, des créatures fantastiques qui vivent aux côtés des humains et gagnent en puissance grâce aux rêves des gens. Ce nouveau jeu d’action-aventure en monde ouvert proposera un système de combat en temps réel, des combats contre des boss, divers modes de transport, des activités de pêche ou encore équipements spéciaux.

Un trailer avec du gameplay pour DokeV

DokeV de Pearl Abyss est actuellement en développement sur consoles et PC avec une moteur graphique propriétaire. Le contenu présenté pourra être sujet à des changements. La fenêtre de sortie sera annoncée ultérieurement.

Sangyoung Kim, lead producer chez Pearl Abyss, a déclaré : “Bien que le projet DokeV soit encore en cours de développement, nous sommes très fiers de ce que nous avons pu vous montrer aujourd’hui et nous sommes convaincus de répondre à vos attentes et de les dépasser. Nous avons hâte de voir vos réactions et nous espérons que vous attendez DokeV avec impatience.“