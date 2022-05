Doctor Who : Ncuti Gatwa prendra la suite de Jodie Whittaker

Le comédien britannico-rwandais Ncuti Gatwa sera l’interprète du quatorzième Docteur de la série télévisée Doctor Who.

Principalement connu pour avoir incarné Eric Effiong dans Sex Education, ce qui lui a valu le prix du meilleur acteur aux BAFTA écossais en 2020 ainsi que de nombreuses nominations, dont celle de la meilleure performance masculine dans un programme de comédie aux BAFTA 2022, Ncuti Gatwa savoure son arrivée au casting de la nouvelle saison de Doctor Who : “Il n’y a pas vraiment de mots pour décrire ce que je ressens. Je suis à la fois très honorée, très excitée et, bien sûr, un peu effrayée. Ce rôle et cette émission signifient tellement pour beaucoup de gens dans le monde, y compris moi-même, et chacun de mes prédécesseurs incroyablement talentueux a géré cette responsabilité et ce privilège uniques avec le plus grand soin. Je ferai tout mon possible pour faire de même. Russell T Davies est presque aussi emblématique que le Docteur lui-même et pouvoir travailler avec lui est un rêve devenu réalité. Son écriture est dynamique, excitante, incroyablement intelligente et pétillante de danger. Le terrain de jeu métaphorique d’un acteur. Toute l’équipe a été si accueillante et a vraiment donné tout son cœur à la série. Et donc, même si c’est intimidant, je suis conscient de rejoindre une famille qui me soutient vraiment. Contrairement au Docteur, je n’ai peut-être qu’un seul cœur, mais je le donne entièrement à cette série.”

“L’avenir est là et c’est Ncuti Gatwa ! Parfois, le talent passe la porte et il est si brillant, si audacieux et si éclatant que je reste bouche bée et remercie ma bonne étoile“, a déclaré le showrunner Russell T Davies. “Il nous a éblouis, s’est emparé du Docteur et a possédé les clés du TARDIS en quelques secondes. C’est un honneur de travailler avec lui, et un plaisir, j’ai hâte de commencer. Je suis sûr que vous mourez d’envie d’en savoir plus, mais nous nous rationnons pour l’instant, avec le final épique de la merveilleuse Jodie Whittaker à venir. Mais je vous promets que 2023 sera spectaculaire“. Charlotte Moore, Chief Content Officer chez BBC Television, a ajouté : “Ncuti Gatwa a un dynamisme incroyable, c’est un jeune acteur saisissant et intrépide dont le talent et l’énergie vont enflammer le monde et entraîner Doctor Who dans des aventures extraordinaires sous la nouvelle ère de Russell T Davies.“