Doctor Who : l’actrice Jodie Whittaker partira en 2022

Le premier docteur féminin de Doctor Who va prochainement tirer sa révérence.

Dans le rôle du treizième Docteur, Jodie Whittaker (Black Mirror, Broadchurch, The Smoke) est montée à bord du TARDIS pour commencer le tournage en 2017. En tant que première femme à jouer ce rôle emblématique, elle a enthousiasmé le public avec son interprétation du Seigneur du Temps, gagnant le cœur des fans de Doctor Who à travers le monde. En deux saisons, elle est apparue dans 22 épisodes et sera encore l’affiche de huit épisodes dans la saison 13 ainsi que trois épisodes spéciaux qui permettront d’introduire progressivement le successeur de la comédienne britannique.

BREAKING: Jodie Whittaker and Chris Chibnall to leave Doctor Who in a trio of Specials, culminating in an epic blockbuster Special to air in autumn 2022 as part of the BBC’s Centenary celebrations. Read the full story ➡️ https://t.co/JB6PTifZUr pic.twitter.com/e6pMTwmLxY — Doctor Who (@bbcdoctorwho) July 29, 2021

“Mon cœur est tellement rempli d’amour pour cette série, pour l’équipe qui la réalise, pour les fans qui la regardent et pour ce qu’elle a apporté à ma vie. Et je ne remercierai jamais assez Chris de m’avoir confié ses incroyables histoires“, a déclaré Jodie Whittaker, la star principale de la série télévisée Doctor Who. “Nous savions que nous voulions surfer sur cette vague côte à côte, et passer le relais ensemble. Nous voilà donc à quelques semaines de la fin du meilleur travail que j’ai jamais eu. Je ne pense pas que je serai jamais capable d’exprimer ce que ce rôle m’a apporté. Je porterai le Docteur et les leçons que j’ai apprises pour toujours. Je sais que le changement peut être effrayant et aucun d’entre nous ne sait ce qu’il y a dehors. C’est pourquoi nous continuons à chercher. Voyagez avec espoir. L’Univers vous surprendra. Constamment.”

Le showrunner Chris Chibnall annonce également son départ

Après avoir pris les rênes de la série en 2017, Chris Chibnall avait pris la décision révolutionnaire de confier à Jodie Whittaker le rôle de la première femme Docteur, tout en faisant appel à la “famille” composée de Tosin Cole (Ryan Sinclair), Mandip Gill (Yasmin Khan) et Bradley Walsh (Graham O’Brien), ainsi qu’au célèbre Sacha Dhawan dans le rôle de la dernière incarnation du Maître, et à Jo Martin dans celui du mystérieux Docteur fugitif, ajoutant ainsi de nouveaux personnages, de nouvelles couches et de nouveaux rebondissements à la mythologie de la série.

Celui-ci a décidé de quitter Doctor Who avec Jodie Whittaker : “Nous avons conclu un pacte au début de cette folle aventure. Trois saisons et après au revoir ! Alors maintenant, notre part de travail est terminée et nous rendons les clés du Tardis. Le magnifique Docteur iconique de Jodie a dépassé toutes nos attentes. Elle a été l’actrice principale par excellence, assumant la responsabilité d’être la première femme Docteur avec style, force, chaleur, générosité et humour. Elle a capté l’imagination du public et continue d’inspirer l’adoration dans le monde entier, ainsi que celle de tous les membres de la production. Je ne peux pas imaginer travailler avec un Docteur plus inspirant – donc je ne vais pas le faire ! Pour moi, diriger cette équipe exceptionnelle a été un plaisir créatif inégalé, et l’une des grandes joies de ma carrière. Je suis tellement fier des gens avec qui nous avons travaillé et des histoires que nous avons racontées. Terminer notre temps sur l’émission avec un spécial supplémentaire, après que la pandémie ait changé et remis en question nos plans de production, est un beau bonus. C’est formidable que l’apogée de l’histoire du treizième docteur soit au cœur des célébrations du centenaire de la BBC. Je souhaite à nos successeurs – quels que soient les choix de la BBC et des BBC Studios – de s’amuser autant que nous l’avons fait. Ils vont se régaler !”