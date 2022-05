Doctor Who : David Tennant et Catherine Tate seront de retour pour la prochaine saison

Le comédien David Tennant (Harry Potter and the Goblet of Fire, Around the World in 80 Days) incarnait le dixième Seigneur du Temps dans la série Doctor Who, tandis que l'actrice Catherine Tate (Big School, The Last Leg, Hard Cell) jouait sa compagne Donna Noble.

L’un des duos les plus appréciés de l’histoire de Doctor Who se reforme et tourne actuellement des scènes qui devraient être diffusées en 2023 pour coïncider avec les célébrations du 60ème anniversaire de la série télévisée de BBC One.

They're back! David Tennant and Catherine Tate return to Doctor Who ❤️❤️➕🔷 #DoctorWho Read more here ➡️ https://t.co/kdsAkcYA8C pic.twitter.com/3iBfEnmDa1 — Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 15, 2022

Le showrunner Russell T Davies déclare : “Ils sont de retour ! Et cela semble invraisemblable – d’abord, nous annonçons un nouveau Docteur, et ensuite un ancien Docteur, ainsi que la merveilleuse Donna Noble, que diable se passe-t-il ? C’est peut-être une histoire oubliée. Ou un monde parallèle. Ou un rêve, ou un tour, ou un flashback. La seule chose que je peux confirmer, c’est que ça va être spectaculaire, car deux de nos plus grandes stars se réunissent pour la bataille de leur vie.”

David Tennant et Catherine Tate, les raisons de la fin du duo dans Doctor Who

Le Docteur et Donna Noble se sont séparés lorsqu’il a dû effacer la mémoire de sa compagne, l’obligeant à l’oublier, afin de lui sauver la vie. Il a laissé à sa famille un avertissement. Si jamais elle se souvient, elle mourra. Mais alors que les deux personnages vont désormais se retrouver face à face dans la nouvelle saison de Doctor Who, la grande question est de savoir pourquoi et comment.