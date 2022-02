Doctor Strange in the Multiverse of Madness : une bande-annonce avec Charles Xavier et Captain Marvel

Les conséquences du multivers ne font que commencer dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Réalisé par Sam Raimi à partir d’un scénario écrit par Jade Bartlett et Michael Waldron, Doctor Strange in the Multiverse of Madness se déroule après les événements de Spider-Man : No Way Home. L’ouverture du multivers a engendré de nombreuses modifications inattendues. Stephen Strange/Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) se retrouve alors à demander de l’aider de son allié Wong (Benedict Wong ), qui a hérité du titre de Sorcier suprême pendant l’Éclipse, de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), devenue la Sorcière rouge et possédant désormais d’immenses pouvoirs qu’elle cherche encore à comprendre et maîtriser ainsi que America Chavez (Xochitl Gomez), une adolescente capable de créer des portails interdimensionnels et de voyager à travers le multivers.

Un trailer pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness

En plus découvrir l’existence de deux autres versions de lui-même à cause du multivers, Doctor Strange rencontrera également de nouveaux alliés comme le minotaure Rintrah (Adam Hugill) et le mutant télépathe Charles Xavier (Patrick Stewart) aka Professeur X, qui invitera le maître des arts mystiques à se joindre au groupe des Illuminati, une association secrète composée entre autres de Mr Fantastique, Iron Man, Namor ou encore Flèche Noire, afin de protéger l’espace-temps.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera diffusé le 4 mai prochain dans les salles obscures en France.