Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrive sur Disney+ US le 22 juin

Doctor Strange 2 sera disponible sur Disney+ le 22 juin aux États-Unis, 47 jours seulement après sa sortie au cinéma.

Si en France la chronologie des media nous empêche encore de profiter rapidement des films sortis au cinéma, les délais sensiblement diminué, cependant, assez récemment, mais nous restons encore loin de ce qui peut se faire aux États-Unis, par exemple. Nouvel exemple aujourd’hui avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est sorti dans les salles obscures du monde entier il n’y a que quelques semaines et les utilisateurs américains n’auront pas longtemps à patienter avant de pouvoir profiter du dernier film en date du Marvel Cinematic Universe depuis le confort de chez eux. En effet, le film sera disponible sur Disney+ dès le 22 juin, et ce, sans surcoût.

Un autre exemple de cette fenêtre de temps plus que raccourcie pour l’exclusivité des salles obscures. Le deuxième opus des aventures de Doctor Strange sera ainsi disponible seulement 47 jours après sa sortie en salles. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, quant à lui, tout comme Free Guy d’ailleurs, avaient été disponibles sur la plate-forme de streaming de Disney 45 jours seulement après leur lancement au cinéma.

Aux États-Unis, les films sortaient auparavant au cinéma 90 jours avant d’être disponibles sur le petit écran, mais la pandémie a changé tout cela. Certains studios majeurs, y compris Disney donc, commencent à proposer leurs films sur les services de streaming ou en location/achat numérique le jour même de leur sortie en salles. Netflix et d’autres plus petits studios et distributeurs avaient quant à eux adopté cette manière de faire bien avant les mesures de prévention prises contre le Covid-19.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness n’est pas le seul contenu du MCU à arriver sur Disney+ ce mois-ci. La série TV Miss Marvel fera ses débuts le 8 juin prochain.