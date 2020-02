Doctor Strange 2 : un scénariste de la série Disney+ Loki rejoint l’équipe

Depuis la démission du réalisateur Scott Dickinson, de nombreux changements ont eu lieu dans les coulisses de la production de Doctor Strange : In the Multiverse of Madness. Le dernier en date ? L'ajoute d'un scénariste qui a su convaincre Marvel avec une série Disney+.

Marvel Studios a de nombreux projets sur le feu, notamment sur le grand écran où plusieurs films seront projetés cette année et en 2021 : Black Widow sortira en mai prochain, puis The Eternals en décembre, alors qu’en 2021 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se dévoilera au mois de février, avant de laisser la place à Doctor Strange: in the Multiverse of Madness, puis à Spider-Man 3 et enfin à Thor : Love & Thunder. Le tournage de ce “Doctor Strange 2” a été perturbé le mois dernier par la démission du réalisateur Scott Dickinson, qui malgré tout reste à la production exécutive, pour des “différences créatives”. Selon ComingSoon, ce film devait être le premier des Marvel Studios qui penche sérieusement du côté de l’horreur, un projet présenté dès ses débuts comme le premier film Marvel à exploiter ce filon et qui a du crée les tensions qui ont causés le départ de Dickinson.

Un scénariste déjà bien occupé

Aux dernières nouvelles, Sam Raimi qui s’est fait un nom avec la trilogie des Evil Dead, les séries Xena, la guerrière et Hercule puis la trilogie Spider-Man des années 2000 avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst, est en négociation pour reprendre la direction du projet. Selon The Hollywood Reporter, le scénariste Michael Waldron va rejoindre l’équipe de Doctor Strange. Ce dernier travaille actuellement sur trois projets importants : la série Loki pour Disney+, le drame familial Heels pour Starz et la série Florida Man.

Le reste de l’équipe reste inchangé

De l’autre côté de la caméra, Benedict Cumberbatch reprendra son rôle en tant que Stephen Strange, Elizabeth Olsen celui de Wanda Maximoff (déjà présente dans la série Disney+ WandaVision), Chiwetel Ejiofor et Benedict Wong réendosseront également le leur. Rachel McAdams cependant n’incarnera plus le rôle du Dr Christine Palmer. Doctor Strange: in the Multiverse of Madness sortira le 7 mai 2021 au cinéma.