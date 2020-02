Doctor Strange 2 : Sam Raimi pourrait réaliser le film Marvel

Depuis la démission de Scott Derrickson au poste de réalisateur, Marvel Studios cherche son nouveau chef de projet capable de répondre à ses critères de qualité et de partager avec sa vision artistique. Sam Raimi pourrait bien prendre le relai.

Marvel Studios a de nombreux projets sur le feu. Des séries tout d’abord avec Loki, Vision, Wanda et le Soldat de l’hiver ou encore Hawkeye en 2020 et 2021, avant d’aller plus loin encore avec des personnages moins populaires : She-Hulk, Ms. Marvel et Moon Knight. Si les trois premières ont été officiellement annoncées en grandes pompes lors du Super Bowl LIV, on n’ignore encore tout des quatre autres, du casting devant la caméra aux personnes à la production et à la réalisation. Sur le grand écran aussi Marvel Studios a plusieurs films qui mijotent : Black Widow sortira en mai prochain, puis The Eternals en décembre, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings au mois de février 2021, avant de laisser la place à Doctor Strange: in the Multiverse of Madness, puis à Spider-Man 3 et enfin à Thor : Love & Thunder avec Natalie Portman au mois de novembre.

Sam Raimi de retour derrière la caméra

Aux dernières nouvelles, Doctor Strange 2 était plutôt mal parti avec la démission de Scott Derrickson du poste de réalisateur suite à des “différences créatives”. Il annonçait toutefois rester à la production exécutive. Vanity Fair, qui rapportait l’actualité, estimait que ce contre-temps ne jouerait pas en défaveur du long-métrage, dont la date de sortie ne devrait pas être repoussé. Et le magazine semble avoir raison puisque Marvel Studios aurait déjà trouver un réalisateur remplaçant en la personne de Sam Raimi.

Un CV long comme le bras

Raimi s’est fait un nom en réalisant la trilogie Spider-Man des années 2000 avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst, des films qui font presque figures de nanars aujourd’hui face aux productions actuelles et aux films avec Andrew Garfield et Tom Holland. Avant cela, il avait réalisé la trilogie culte des Evil Dead, ainsi que 134 épisodes de Xena, la guerrière et les 111 épisodes de Hercule.

Depuis, sa carrière de réalisateur est restée relativement calme, tandis qu’en tant que scénariste on lui doit Ash vs Evil Dead et en tant que producteur la série Spartacus. Les prochaines années s’annoncent moins calmes, Raimi produisant le film Last of Us adapté du jeu vidéo éponyme de Naughty Dog, ainsi que Don’t Breathe 2, la suite du film d’horreur et Shrine, un autre long-métrage qui s’inscrit dans le même genre.