Doctor Strange 2 : le réalisateur Scott Derrickson quitte le projet

Un événement qui pourrait retarder le planning des studios Marvel, pourtant déjà bien établit jusqu'à la fin 2021. Le réalisateur a fait part de la nouvelle sur son compte Twitter.

Il n’est pas rare que les réalisateurs quittent un projet en cours lorsque des divergences artistiques, le cachet ou la direction du projet ne va pas dans leur sens, particulièrement sur les gros blockbusters, de plus en plus fréquents au cinéma (Disney a réalisé 80% des plus gros succès au box office en 2019). On apprend aujourd’hui via Vanity Fair que Scott Derrickson quitte le poste de réalisateur du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui devait jusqu’à présent sortir en mai 2021. Dans un tweet, il déclare : “Marvel et moi-même avons convenu de nous séparer sur Doctor Strange: in the Multiverse of Madness à cause de différences créatives. Je suis reconnaissant de notre collaboration et je resterai à la production exécutive.” Disney est d’ores et déjà à la recherche d’un remplaçant.

Pas d’accros dans le planning

Scott Derrickson est le réalisateur de Le jour où la Terre s’arrêta (2008), le producteur de Sinister (2012), et le scénariste de L’exorcisme d’Emily Rose (2008) et de Doctor Strange, premier film de la saga sorti en 2016. Il était logique qu’il puisse poursuivre sa vision sur ce terrain connu. Il n’en sera toutefois rien. Selon Variety, bien qu’on puisse penser le contraire, ce contre-temps ne devrait pas jouer sur le planning de sortie du long-métrage, dont le tournage débutera au mois de mai 2020.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

Deux années chargées

On sait depuis quelques temps que Loki, Vision, Hawkeye ou encore Wanda et le Soldat de l’hiver auront droit à des séries dédiées pour le service de streaming Disney+ (The Falcon and the Winter Soldier, à l’automne 2020; WandaVision et Loki au printemps 2021; Hawkeye en automne 2021) et des séries She-Hulk, Ms. Marvel et Moon Knight sont également prévues. Mais la phase 4 qui s’ouvre avec Black Widow en mai 2020 signera aussi la découverte de nouveaux personnages avec The Eternals en décembre, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings au mois de février 2021, avant de laisser la place à Doctor Strange: in the Multiverse of Madness en mai si tout va bien, puis à Spider-Man 3 et enfin à Thor : Love & Thunder avec Natalie Portman au mois de novembre.