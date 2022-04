DJI suspend ses ventes en Russie et en Ukraine pour éviter que ses drones ne soient utilisés au combat

DJI a temporairement suspendu toute activité commerciale en Russie et en Ukraine “à la lumière de la situation actuelle”, annonce le fabricant de drones. Comme Reuters le rapporte, il s’agit là de la première société chinoise d’envergure à cesser ses ventes en Russie après que le pays a commencé à envahir l’Ukraine en février. Contrairement à de nombreuses entreprises occidentales, la plupart des sociétés chinoises avaient choisi de poursuivre leurs opérations dans le pays.

Un porte-parole de DJI expliquait à Reuters ne pas prendre parti pour l’un ou l’autre ce faisant, mais plutôt rester fidèle à ses principes : “DJI abhorre toute utilisation de nos drones pour causer du mal, et nous suspendons temporairement nos ventes dans ces pays pour nous assurer que personne n’utilise nos drones au combat”.

Cette décision survient un mois après la demande du politique ukrainien Mykhailo Fedorov d’arrêter les ventes de ses produits en Russie. Le Ministre de la transformation numérique du pays avait publié une lettre ouverte au fabricant de drones sur Twitter expliquant que la Russie utilise des produits DJI pour que ses missiles puisent “tuer des civils”. Toujours selon cette lettre, la Russie utilise aussi une version étendue de la plate-forme de détection de drones de DJI AeroScope pour rassembler des données de vol.

En outre, MediaMarkt, la chaîne de magasins d’électronique allemande présente dans toute l’Europe, a retiré les produits DJI de ses rayons après avoir reçu “des informations de plusieurs sources indiquant que l’armée russe utilise des produits et données du fabricant de drones chinois DJI pour des activités militaires en Ukraine.” DJI a nié venir en aide activement à l’armée russe, de quelque manière que ce soit.

Il y a quelques jours, DJI publiait un communiqué pour condamner l’utilisation de ses produits dans de tels buts. La marque rappelait qu’elle ne vendait pas ses produits pour un usage militaire et que ses distributeurs s’étaient tous entendus pour ne pas vendre à des clients qui les utiliseraient ainsi. “Nous n’accepterons jamais une quelconque utilisation de nos produits pour blesser les gens et nous continuerons de nous battre pour améliorer le monde avec notre travail”, écrivait l’entreprise.

In 21 days of the war, russian troops has already killed 100 Ukrainian children. they are using DJI products in order to navigate their missile. @DJIGlobal are you sure you want to be a partner in these murders? Block your products that are helping russia to kill the Ukrainians! pic.twitter.com/4HJcTXFxoY

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 16, 2022