DJI lance un nouveau cardan pour smartphone, le DJI OM 5

DJI dévoile une nouvelle version de son gimbal pour smartphone, le DJI OM 5. Toujours avec une fixation magnétique, et plus compact.

Celles et ceux qui font de la photo et/ou de la vidéo fréquemment avec leur smartphone savent à quel point un cardan/stabilisateur/gimbal – appelez cela comme vous voulez – est efficace. Cela permet de stabiliser grandement la prise de vue, et donc de réaliser des prises de vue bien plus réussies. Il en existe aujourd’hui un nombre incalculable de modèles. Voici une nouvelle référence, le DJI OM 5.

En 2020, DJI lançait un nouveau cardan pour smartphone, le OM 4. Il s’agissait là d’une grosse amélioration par rapport au OM 3, notamment dans sa fixation avec le smartphone. En effet, celui-ci utilisait une accroche magnétique permettant de fixer et de détacher très rapidement et très facilement le smartphone, par rapport au système plutôt délicat présent sur le OM 3.

Ceci étant dit, si l’OM 4 n’était pas ce que vous attendiez vraiment d’un stabilisateur pour smartphone, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que l’entreprise chinoise vient d’officialiser son OM 5. Tout comme l’OM 4, cette nouvelle version dispose d’un système de stabilisation à 3 axes mais celui-ci est plus compact que celui de son prédécesseur, ce qui en fait un meilleur choix pour celles et ceux qui recherchent un accessoire très discret.

Toujours avec une fixation magnétique, et plus compact

L’OM 5 dispose aussi d’une perche extension, ce qui signifie que vous pouvez même l’utiliser pour vos selfies ou pour rapprocher votre appareil de votre sujet, le cas échéant. Il y a aussi d’autres fonctionnalités intéressantes, comme le ActiveTrack 4.0 ou l’appairage avec l’application DJI Mimo pour vous aider à enregistrer certains effets exclusifs.

Le DJI OM 5 utilise par ailleurs le même système de clip magnétique que l’OM 4 et, selon son fabricant, celui-ci peut supporter des appareils pesant entre 170 et 290 grammes, pour une largeur comprise entre 67 et 84 mm et une épaisseur entre 6,9 et 10 mm. Ce qui rend l’accessoire compatible avec l’iPhone 14 Pro Max – là où l’OM 4 avait des difficultés – et probablement avec les futurs iPhone 13.

Le DJI OM 5 est actuellement disponible au tarif public de 159 €. Direction le site de la marque si vous êtes intéressé(e).