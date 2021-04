DJI dévoile son tout nouveau drone Air 2S

DJI est un acteur aujourd'hui incontournable du marché des drones. La marque vient de lancer un nouveau modèle, le Air 2S. Présentation.

Sur le marché des drones grand public, DJI est un nom incontournable. La marque chinoise a su se faire une place de choix en proposant des appareils très qualitatifs, à des prix adaptés, pour différents budgets et besoins. Aujourd’hui, le fabricant lance une nouvelle référénce, le drone DJI Air 2S. Qu’a-t-il à offrir ? Présentation.

DJI dévoile son nouveau drone

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau drone, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que DJI vient d’officialiser sa toute dernière création en date, le DJI Air 2S. Il ne s’agit pas là d’un drone miniature, ni d’un drone particulièrement grand d’ailleurs. Autrement dit, c’est une machine aux dimensions parfaites pour quiconque voudrait un appareil relativement facile à transporter, à manipuler et à contrôler.

Le DJI Air 2S

Ce DJI Air 2S est équipé d’une caméra dotée d’un capteur 20 MP 1 pouce. Elle peut même enregistrer des vidéos jusqu’à 5,4K à 30 fps, en 4K à 60 fps, dispose d’un zoom numérique 4X et peut capter avec trois profils couleurs différents : Normal, D-Log ou HLG, selon vos préférences et votre style.

Le DJI Air 2S affiche 595 grammes sur la balance, un peu plus lourd donc que son prédécesseur et ses 570 grammes, mais à l’usage, cela ne devrait pas trop se faire sentir. Ceci étant dit, ce poids supplémentaire a un impact direct sur l’autonomie en vol de l’engin, qui accuse une diminution logique, passant de 33 minutes à 31 minutes seulement. Cela aura un impact plus ou moins important selon vos habitudes, si vous êtes habitué(e) des longues sorties ou que vous préférez plutôt des plans courts.

Si ce DJI Air 2S vous semble un drone intéressant, sachez qu’il est proposé au tarif de 999 €, pour le drone seul. DJI propose comme à son habitude un pack complet, le Bundle DJI Air 2S Fly More, à 1 299 €, avec trois batteries, une station de recharge, des filtres ND et un sac de transport. Davantage d’informations directement sur le site de DJI.