DJI annonce deux nouveaux stabilisateurs, les Ronin RS 2 et RSC 2

Pour quiconque fait de la photo et/ou de la vidéo, un stabilisateur est un accessoire presque indispensable. Il en existe aujourd'hui des modèles très divers. DJI offre une gamme très intéressante. Et voici deux nouvelles références.

En août dernier, DJI dévoilait un stabilisateur pour smartphone, il s’agissait du DJI Osmo Mobile 4. Cela étant dit, si vous préférez utiliser un appareil dédié pour prendre vos photos et vidéos et que vous cherchez justement un nouveau stabilisateur, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que DJI vient d’annoncer deux nouvelles références, il s’agit des Ronin RS 2 et RSC 2. Et comme l’on pouvait s’y attendre avec DJI, c’est du très bon matériel.

DJI dévoile deux nouveaux stabilisateurs

La marque chinoise avait teasé le lancement de ces deux stabilisateurs le mois dernier. Le moment est enfin arrivé. La question qui se pose immédiatement est finalement de savoir quelles sont les différences entre les deux modèles. La réponse est simple : poids et portabilité. Avec le Ronin RS 2, le stabilisateur cible davantage les utilisateurs équipés d’appareils et d’objectifs lourds. Deux références, deux cibles différentes mais toujours le même souci de la qualité.

Les Ronin RS 2 et RSC 2

Le RS 2 peut en effet supporter des appareils et objectifs affichant jusqu’à 4,54 kg sur la balance. L’autonomie peut atteindre les 12 heures. Le RSC 2, quant à lui, profitera davantage aux configurations plus légères, 3 kg maximum. Autrement dit, si votre matériel pèse lourd, le RS 2 sera certainement un meilleur choix. Tout comme le RS 2, le RSC 2 offre aussi jusqu’à 12 heures d’autonomie.

Pour celles et ceux qui seraient intéressé(e)s, sachez que le DJI Ronin RS 2 sera vendu à partir de 759€ et le RSC 2 à partir de 429€. Comme à l’accoutumée chez DJI, il est possible d’acquérir un bundle complet, pour 899€ et 629€ respectivement. Moult accessoires sont aussi proposés à l’achat séparément : support de caméra, poignée, fixation, contrepoids, etc. Vous n’avez que l’embarras du choix pour vous offrir un stabilisateur digne de ce nom et réaliser des clichés et prises de vues nets en toutes circonstances. Direction le site officiel de DJI pour passer commande.