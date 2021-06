Disque dur : le graphène pourrait permettre de stocker 10 fois plus de données

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le stockage de données a fait d’énormes progrès depuis les débuts de l’informatique. Il est aujourd’hui possible de contenir des téra-octets dans une toute petite carte microSD. Et ce n’est pas fini. Aujourd’hui, les chercheurs s’intéressent de très près au graphène, matériau qui serait très prometteur.

Un disque dur avec du graphène pourrait stocker 10 fois plus de données

La capacité de stockage de nos disques durs a énormément augmenté. Nous sommes bien loin de l’époque où les disquettes étaient limitées à 1,44 Mo. Cela étant dit, nos fichiers sont toujours plus volumineux. Il nous faut toujours davantage de stockage. Et pour ce faire, il faut trouver de nouvelles solutions. Pourquoi pas le graphène donc ? Selon plusieurs chercheurs, le matériau serait parfait.

Une équipe de scientifiques de l’Université de Cambridge a mis au point un tout nouveau disque dur ultra-haute densité qui dispose d’un revêtement ultra-fin de graphène. Selon les chercheurs, cela lui permet de stocker dix fois plus de données qu’un disque du marché. Ceci grâce au fait que le graphène remplace les revêtements habituels en carbone.

Les prototypes de l’Université de Cambridge sont très prometteurs

Le graphène étant un matériau composé d’une couche de carbone épaisse d’un atome seulement, cela permet à ces disques d’offrir une densité de stockage bien plus élevée que la normale. Selon la chercheuse du Cambridge Graphene Center et coautrice de l’étude Anna Ott, “prouver que le graphène peut servir de revêtement protecteur pour les disques durs conventionnels et qu’il est capable d’encaisser les conditions [d’enregistrement des données] est un résultat très important.”

Ce n’est pas la première fois que l’on voit le graphène améliorer des technologies existantes. Par le passé, nous avons vu ce matériau améliorer les performances des haut-parleurs. Les batteries fabriquées avec du graphène ont le potentiel non seulement de se recharger plus rapidement mais aussi de durer plus longtemps. Difficile de savoir quand nous verrons de tels disques durs sur le marché mais l’idée est en tous les cas très prometteuse.