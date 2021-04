Disney+ va enrichir son catalogue avec les films de Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures Entertainment et Disney signent un accord historique pour le marché américain.

Deux semaines après l’officialisation d’un deal avec la plateforme Netflix pour la distribution de ses films, Sony se met également Disney dans la poche. L’accord couvre les sorties en salles de 2022 à 2026 et s’applique aux services de streaming Disney+ et Hulu ainsi qu’aux chaînes de télévision traditionnelles comme ABC, Disney Channels, Freeform, Fox Extended Network et National Geographic. Les films de Sony Pictures Entertainment sortiront d’abord exclusivement sur Netflix après leurs sorties au cinéma, avant de passer ensuite exclusivement sur Disney+ quand le créneau de 18 mois de son concurrent s’achèvera.

Disney Sets Massive Movie Deal With Sony Pictures, Bringing More Marvel to Disney Plus https://t.co/MetOZSqBxr — Variety (@Variety) April 21, 2021

L’accord prévoit également l’octroi des droits sur un nombre important de titres emblématiques de la bibliothèque de Sony Pictures Entertainment, allant des franchises Jumanji et Hôtel Transylvanie à l’Universe of Marvel Characters, comprenant Spider-Man.

Disney obtient les droits de diffusion des films de Sony Pictures Entertainment aux États-Unis

“Cet accord révolutionnaire confirme à nouveau la valeur unique et durable de nos films pour les cinéphiles et les plateformes et réseaux qui les desservent“, a déclaré Keith Le Goy, président de la distribution et des réseaux mondiaux chez Sony Pictures Entertainment. “Nous sommes ravis de faire équipe avec Disney pour offrir nos titres à leurs téléspectateurs et abonnés. Cet accord cimente un élément clé de notre stratégie de distribution de films, qui consiste à maximiser la valeur de chacun de nos films, en les rendant disponibles aux consommateurs sur toutes les fenêtres avec un large éventail de partenaires clés.”

“Cet accord historique, pluriannuel et indifférent à la plateforme, garantit à l’équipe de DMED une grande flexibilité et un large éventail de possibilités de programmation pour exploiter la riche liste de films d’action et familiaux primés de Sony à travers nos services directs aux consommateurs et nos chaînes linéaires“, a déclaré Chuck Saftler, responsable des opérations commerciales pour ABC, Freeform, FX Networks et les acquisitions de la division Réseaux de Disney Media and Entertainment Distribution, qui a joué un rôle clé dans les négociations. “C’est une victoire pour les fans, qui bénéficieront de la possibilité d’accéder au meilleur contenu de deux des studios les plus prolifiques d’Hollywood sur une multitude de plateformes et d’expériences de visionnage.“