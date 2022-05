Disney+ travaille sur une série TV Daredevil. Avec Charlie Cox et Vincent D'Onofrio ?

Les fans de Daredevil qui avaient été déçus lorsque Netflix avait mis fin à la sérei après trois saisons peuvent désormais se tourner vers un autre projet. Disney+ a décidé, semble-t-il, de se lancer dans sa propre série autour de l’avocat aveugle devenu superhéros, Matt Murdock, selon un rapport de Variety. Le service de streaming a signé Matt Corman et Chris Ord pour l’écriture et la production exécutive de la série. Les deux hommes étaient notamment showrunners pour le drama militaire The Brave de la NBC et on leur doit aussi la série Covert Affairs.

Disney+ travaille sur une série TV Daredevil

Daredevil n’est que le dernier en date d’un grand nombre de licences du MCU qui ont été relancés sur Disney+, à commencer par WandaVision l’année dernière. Le service depuis lors lancé six autres séries Marvel, y compris Hawkeye, Moonknight et Loki, avec bien d’autres à suivre cette année. Dans le même temps, les séries Netflix basés sur des personnages Marvel ont toutes quitté le catalogue de la plate-forme définitivement il y a quelques mois.

Avec Charlie Cox et Vincent D’Onofrio ?

La série Daredevil de Disney+ n’en est qu’au début. Variety précise d’ailleurs que Marvel n’a encore rien annoncé de manière officielle. Charlie Cox, qui jouait le personnage principal dans la série Netflix, a repris son rôle dans le Spider-Man : No Way Home sorti cette année et Vincent D’Onofrio celui du Caïd dans la série Hawkeye. Les deux acteurs semblaient optimistes quant à une reprise de la série par Disney+, mais nul ne sait aujourd’hui s’ils reviendront dans cette nouvelle série.

Dans une interview pour Marvel News Desk, Vincent D’Onofrio donnait quelques indications concernant l’annulation soudaine de la série Netflix, laquelle avait choqué de nombreux fans. L’acteur déclarait que l’annulation en 2018 était probablement dû à Marvel qui préparait le terrain pour le service de streaming de Disney. “Vous savez, au moment où le groupe #SaveDaredevil a vu le jour, nous avons appris pourquoi c’était arrivé et nous avons compris ce que Marvel faisait alors parce que Disney+ est arrivé.”