Disney+ serait actuellement en train de développer une série Kingdom Hearts

La licence vidéoludique Kingdom Hearts pourrait prochainement être adaptée sur le petit écran pour la plateforme SVOD de Disney, le géant de l'animation et du cinéma.

Malgré un troisième opus qui devait conclure les aventures de Sora et sa bande, la saga Kingdom Hearts de Square Enix et Disney n’est pas prête de s’arrêter et ce n’est pas l’annonce d’un nouvel opus (Project Xehanort aka KH Dark Road, un standalone de KH Union χ [Cross], la mise à jour de KH Unchained χ) en février dernier sur les smartphones qui va prouver le contraire. Selon les sources de We Got This Covered (les mêmes qui avaient rapporté le développement des séries Ms. Marvel et She-Hulk ainsi qu’un remake live-action de Robin des Bois), la firme aux grandes oreilles souhaite absolument profiter de la notoriété des jeux pour booster les audiences du service Disney+ et aurait décidé de produire une série (animée ou live-action) en revisitant la saga avec une sorte de reboot afin que les plus jeunes puissent comprendre aisément l’histoire. Il ne reste plus qu’à attendre bien sagement que Disney officialise ou infirme cette information.

Kingdom Hearts en vidéo