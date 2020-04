Disney révèle les nouvelles dates de sortie des films Marvel

La fermeture des cinémas décale l'ensemble des dates de diffusion des prochains films du MCU. Certains sont repoussés d'une année sur l'autre.

Les films Marvel sont des blockbusters garantissant un divertissement de haute volée, à l’aide d’un budget colossal permettant de s’accaparer non seulement des acteurs d’Hollywood très en vue, mais aussi des artistes d’animation et d’effets spéciaux capables de répondre à ses standards. Étant parvenu à développer en un peu plus d’une décennie une franchise à l’aide de films s’insérant tour à tour dans des arcs scénaristiques, le Marvel Cinematic Universe dépend en retour de beaucoup des résultats du box-office qui permettent sa pérennité. La crise sanitaire du coronavirus et la fermeture des salles obscures jètent un voile sur les prévisions financières de Disney, qui a en conséquence décidé de décaler l’ensemble des dates de diffusion des films du MCU en 2020 et 2021. Les résultats de Sonic, le film, qui a réalisé un démarrage plus fort que Pokémon Détective Pikachu sur la même période laissait penser à l’établissement de nouveaux records, mais la période d’exploitation en a fortement été écourtée, Paramount Pictures, Sega Sammy Group et Original Film distribuent déjà le film au format numérique. Un scénario que veut éviter Disney.

Le planning revu dans son intégralité

Selon Deadline, voici les nouvelles dates de diffusion des prochains films Marvel (aux États-Unis) : Black Widow, prévu pour mai est repoussé au 6 novembre 2020; The Eternals, prévu au mois de décembre, est repoussé au 12 février 2021; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, qui devait être diffusé au mois de février 2021, est finalement repoussé au 7 mai 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, prévu pour mai 2021, se déplace au 5 novembre 2021; Thor: Love & Thunder est lui repoussé du mois de novembre 2021 au 18 février 2022; Captain Marvel 2 passe lui au 8 juillet 2022; enfin, le seul à ne pas être affecté est Black Panther 2 qui conserve sa date du 8 mai 2022.

D’autres films Disney affectés

On ne sait rien en revanche de Spider-Man 3. Les dates de diffusion des séries Marvel sur le service de VOD Disney+ ne changement pas : The Falcon and the Winter Soldier, à l’automne 2020; WandaVision et Loki au printemps 2021; Hawkeye en automne 2021. En revanche, trois autres films de Disney pâtissent de la crise sanitaire : Mulan est repoussé au 24 juillet 2020 aux États-Unis, Jungle Cruise (Dwayne Johnson, Emily Blunt) sera en conséquence distribué à partir du 30 juillet 2021 et Free Guy (Ryan Reynolds) passe du 3 juillet de cette année au 11 décembre.