Disney remasterise le jeu culte Gargoyles de la Mega Drive

Disney travaille sur un remaster de Gargoyles. Opération nostalgie pour les joueurs des années 1990. Le jeu n'a pas encore de date de sortie.

L’histoire du jeu vidéo est suffisamment riche pour qu’il y ait encore de nombreuses pépites à faire redécouvrir aux jeunes et aux moins jeunes. Les éditeurs l’ont bien compris et n’hésitent pas à remettre au goût du jour certains titres cultes. Certains se sont spécialisés dans cette mission, d’autres le font de temps à autre, selon les occasions. Aujourd’hui, nous apprenons que Disney travaille à remasteriser un classique de la Mega Drive (Sega Genesis), Gargoyles.

Disney travaille sur un remaster de Gargoyles

Les fans de Disney du milieu des années 1990 ont eu une bien belle surprise tout récemment. Durant son dernier showcase dédié aux jeux vidéo, l’entreprise a annoncé qu’elle travaillait à remasteriser Gargoyles. Avec Aladdin et Le Roi Lion, ce titre de Mega Drive de 1995 est l’un des plus emblématiques du catalogue jeu vidéo de Disney.

Opération nostalgie pour les joueurs des années 1990

Si vous n’êtes pas familier avec ce jeu vidéo, sachez qu’il est basé sur la série animée du même nom. Gargoyles avait eu droit à une première diffusion entre 1994 et 1997. Si le succès avait été très mitigé à l’époque, la série est devenue culte grâce à son histoire convaincante et son casting de doublures avec, notamment, les voix de Jonathan Frakes et Marina Sirtis de Star Trek : La Nouvelle Génération.

Empty Clip Studios, plus connu pour son travail sur Dead Island Retro Revenge, est en charge du remastering pour les consoles modernes et PC. Le jeu de 1995 était l’un des plus beaux du catalogue de la Mega Drive. Il proposait aussi aux joueurs une bande-son composée par Micheal Giacchino, qui a par la suite travaillé sur des œuvres cultes comme Les Indestructibles, Ratatouille, Lost et Rogue One – parmi de nombreux autres contenus pour le cinéma et le petit écran -.

Le remaster de Gargoyles, si attendu puisse-t-il être par les fans, n’a pas encore de date de sortie. Patience.