Disney relance Lucasfilm Games pour les jeux vidéo Star Wars

Un logo et une nouvelle identité pour Lucasfilm Games, le nouveau porte-étendard de la marque Star Wars dans l'industrie vidéoludique.

Malgré un accord avec l’éditeur américain Electronic Arts qui court encore jusqu’en 2023, les futures productions vidéoludiques Star Wars de Disney seront désormais rassemblés sous l’entité Lucasfilm Games, l’ancien nom du studio de développement et d’édition de George Lucas qui avait fermé en 2013 suite au rachat de Lucasfilm par la célèbre société aux grandes oreilles : “L’héritage de Lucasfilm dans le domaine des jeux vidéo remonte à plusieurs décennies. Et avec Lucasfilm et la galaxie lointaine, très lointaine, qui entre dans une nouvelle phase de créativité sans précédent, il en sera de même pour le monde de Lucasfilm Games – développé en collaboration avec les meilleurs studios de l’industrie. StarWars.com est ravi de révéler que Lucasfilm Games est désormais l’identité officielle de tous les jeux vidéo de Lucasfilm, un nom qui englobe le riche catalogue de jeux vidéo de la société et son regard vers l’avenir. Pour marquer cette nouvelle ère, Lucasfilm Games a lancé des réseaux sociaux sur Twitter et Facebook qui fourniront des informations fraîches directement aux fans.“

Lucasfilm Games revoit la lumière

Le logo Lucasfilm Games, présent en image principal dans cet article, apparaîtra dans tous les futurs jeux Lucasfilm Games. A noter que par le passé, Lucasfilm Games (puis LucasArts) avait été à l’origine de nombreux jeux d’aventure renommés comme la série des Monkey Island, Indiana Jones et le Mystère de l’Atlantide, Maniac Mansion : Day of the Tentacle, The Dig ou encore Full Throttle.

Respawn Entertainment optimise Star Wars Jedi : Fallen Order pour les nouvelles consoles de Sony et Microsoft

Star Wars Jedi : Fallen Order – mise à jour PS5

Le nombre d’images par seconde passe à 60 (contre 45fps auparavant)

Post-traitement augmenté à 1440p

La résolution dynamique a été désactivée et le jeu s’affiche en 1200p (entre 810 et 1080p auparavant)

Star Wars Jedi : Fallen Order – mise à jour Xbox Series X

Mode Performances activé

Le nombre d’images par seconde passe à 60

Ajout de la résolution dynamique de 1080p à 1440p

Mode Performances désactivé

Le post-traitement est maintenant disponible en 4K

Résolution dynamique de 1512p à 2160p

Star Wars Jedi : Fallen Order – mise à jour Xbox Series S