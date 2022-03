Disney pourrait envisager une offre Disney+ avec de la publicité

Disney réfléchirait à lancer une offre avec publicité sur Disney+. Cela permettrait de faire diminuer encore la facture.

À l’heure actuelle, le service de streaming de Disney Disney+ est l’une des options les plus abordables pour celles et ceux qui cherchent des séries TV et des films à regarder. À 6,99 € par mois, c’est effectivement peu onéreux, mais le tarif a déjà augmenté depuis son lancement. Et l’on imagine fort bien que celui-ci augmentera encore dans les années à venir, plus ou moins régulièrement, à la manière de Netflix.

Cela étant dit, il pourrait y avoir une bonne nouvelle sur ce front. Tout du moins pour les utilisateurs qui n’ont que faire de la publicité. En effet, si l’on en croit un rapport de The Information, il se pourrait que Disney réfléchisse actuellement à l’éventualité d’une offre Disney+ supportée par la publicité. Comprenez par là que cette offre devrait être moins onéreuse, voire gratuite, en échange de l’intégration de publicités.

Et ce qui est intéressant avec cette rumeur, c’est que cela pourrait assez facilement arriver. Discovery+ et Paramount+ ont déjà des offres avec publicité, proposées aux États-Unis à 4,99 $ par mois (contre 6,99 $ normalement). Hulu, de son côté, dont la majorité des parts appartiennent à Disney, qui propose une offre avec publicité. Autrement dit, pour Disney, cela ferait sens d’ajouter une offre avec publicité à Disney+.

Les services de streaming augmentent souvent leurs tarifs avec le temps parce qu’ils réalisent de gros investissements dans la production de contenus originaux, notamment, et dans l’achat de licences de diffusion pour les contenus qui appartiennent à d’autres studios. C’est une pratique courante et tout à fait normale. Une offre avec publicité pourrait aider à faire diminuer la facture en échange de l’insertion de publicités. Disney n’a cependant encore rien annoncé en ce sens. Affaire à suivre !