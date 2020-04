Disney+ passe la barre des 50 millions d’abonnés payants

Le marché du streaming vidéo n'est pas tout jeune, il ne cesse pourtant d'évoluer. L'arrivée de Disney+ n'y est pas pour rien. Voici aujourd'hui un chiffre impressionnant concernant la plate-forme du géant Disney. Mais où s'arrêtera-t-il ?

Les services de streaming vidéo existent depuis un certain temps maintenant et il faut bien admettre que Disney arrivait bien tard avec sa plate-forme Disney+. Lancée il y a seulement quelques mois – et une petite semaine en France -, il s’avère que la marque jouit d’une énorme popularité. Et d’un catalogue pour le moins intéressant. Les premiers chiffres concernant le nombre d’abonnements payants sont tout simplement impressionnants.

Disney+ annonce déjà plus de 50 millions d’abonnés payants

Dans une annonce officielle, Disney annonce que Disney+ compte désormais plus de 50 millions d’abonnés payants. Pas mal pour une plate-forme qui a fait ses débuts il y a seulement 5 mois. Bien que Disney+ compte effectivement moins d’abonnements que Netflix, le simple fait que le service franchisse ce cap est impressionnant dans la mesure où son lancement a été effectué de manière très progressive. Et il n’est pas encore disponible partout sur la planète. A contrario, Netflix est disponible dans le monde entier depuis plusieurs années maintenant.

Un succès qui ne fait assurément que commencer

Selon Kevin Mayer, président de la division Direct-to-Consumer & International de The Walt Disney Company, déclarait : “nous sommes vraiment reconnaissants que Disney+ fassent écho auprès de millions de personnes dans le monde et nous sommes convaincus que cela est de très bon augure pour notre expansion à travers l’Europe Occidentale, le Japon et toute l’Amérique Latine dans les mois à venir. Raconter de belles histoires a quelque d’inspirant et d’exaltant et nous sommes aujourd’hui dans cette position très chanceuse de pouvoir proposer un grand nombre de divertissements dans la joie et l’optimisme qui caractérisent Disney+.” Disney est peut-être arrivé tard sur le marché mais avec les nombreuses marques très populaires sous son giron, nul doute que ce succès ne fait que commencer.