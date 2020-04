Disney+ : inscription enfin ouverte, 7 jours gratuits

Après des mois d'attente, le service de VOD Disney + qui regorge de contenus débarque en France et profitera de la recrudescence de personnes en ligne pour prendre son essor.

Fondé le 16 octobre 1923, la Walt Disney Company est aujourd’hui la plus grande entreprise-conglomérat de divertissement au monde. Entre les parcs d’attractions DisneyWorld, Marvel Studios et Marvel Entertainment, 21st Century Fox qui comprend 20th Century, Sky, National Geographic, FX et Fox; Hulu et UTV; la licence Star Wars; le Disney-ABC Television Group (ABC, History, Vice); son fonds d’investissement Steamboat Ventures (Photobucket, GoPro); et le bouquet de chaînes de sport ESPN, Disney est un tel géant qu’il lui a fallut céder ses parts dans certaines branches avant l’acquisition de nouvelles propriétés intellectuelles afin que l’autorité de la concurrence américaine ne mette pas la holà pour cause de monopole. Le lancement de son service de streaming et vidéo à la demande Disney+ a été annoncé il y a quelques mois et a eu lieu le 12 Novembre aux États-Unis. Outre-Atlantique, le coût de l’abonnement est de seulement $6,99 par mois pour de la 4K avec jusqu’à 4 écrans en simultané. Ce qui a conduit le service à enregistrer plus de 10 millions d’inscriptions depuis son lancement.

Un léger report de lancement

Cinq mois plus tard, le service devait débarquer en Europe, à commencer par le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et bien entendu la France. Disney envisageait alors la date du 31 mars 2020 pour l’Hexagone. Cependant, avec la crise du coronavirus et la crainte du gouvernement que le lancement pèse négativement dans l’infrastructure web en ces temps de télétravail, Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique, a demandé à la firme de repousser celui-ci. Il faut dire que Disney+ a des arguments, et pas des moindres.

Un catalogue très fourni

Tout d’abord, un catalogue très généreux composé de “tous les grands classiques Disney” que l’on peut retrouver dans une liste de 22 pages sur le site officiel, des 101 Dalmatiens à Zootopie, qui regroupe films d’animation, dessins animés (les séries animées Marvel des années 1990), courts métrages, séries et contenus spéciaux. Mais la création originale n’est pas en reste, si la série The Mandalorian est un indice de ce que réserve la plate-forme à l’avenir, les indicateurs sont au vert. Retrouvez ci-dessous un résumé de l’offre :

Plus de 30 films et séries Marvel

Les 7 premiers films de la saga Skywalker mais aussi la totalité des épisodes de The Clone Wars

Une soixantaine de productions Pixar

Les classiques (Cendrillon, Merlin L’enchanteur, La Petite Sirène…) et les succès plus récents (La Reine des Neiges, Vaïana)

Des films cultes comme Maman, j’ai raté l’avion, Madame Doubtfire, L’âge de glace, Sister Act, Avatar

Les programmes de National Geographic, dont le documentaire Free Solo

Les 30 premières saisons des Simpson, soit plus de 600 épisodes

26 créations « Disney+ Originals » dont The Mandalorian

Et ce n’est pas tout : nous apprenions aujourd’hui que le long-métrage Artemis Fowl, qui devait sortir au cinéma au mois de mai, rejoint directement le catalogue.

Un prix accessible

Outre le catalogue, le nerf de la guerre est bien sûr l’accessibilité de la plate-forme. Et à ce petit jeu là, Disney frappe très fort : 6,99€ par mois ou 69,99€ par an pour son service de streaming. Cela permet d’accéder à l’intégralité de ses contenus en haute définition et sans publicité, avec la possibilité de disposer de 4 flux en simultané, de configurer jusqu’à 7 profils différents, de télécharger en illimité sur 10 appareils et de bénéficier de recommandations personnalisées.

Ces atouts devraient permettre au géant de percer là où une concurrence féroce a lieu entre Netflix, Amazon Prime Video et Canal+ Series en France. À l’étranger, il doit également faire face à Apple TV+, CBS All Access et bientôt HBO Max et Peacock (NBC). Mais le géant a d’ores et déjà une carte à jouer : un bundle Disney+, Hulu et ESPN+ à 12 dollars.

Comment s’inscrire ?

Disney+ sera disponible directement sur le site DisneyPlus.com ou sur les différentes boutiques d’applications. Les abonnés pourront profiter du service Disney+ sur la plupart des écrans connectés (téléphones portables, tablettes, consoles de jeux, lecteurs multimédia, téléviseurs connectés, etc.).

En France, Canal+ est le distributeur exclusif de Disney+. Les abonnés Canal+ engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries pourront bénéficier d’un accès à Disney+ inclus dans leur abonnement. Les abonnés engagés aux offres Pack Famille et Pack Canal+ pourront quant à eux profiter de Disney+ inclus dans leur abonnement pendant un an.