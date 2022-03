Disney Mirrorverse, un action-RPG avec des versions évoluées et amplifiées des personnages et des mondes classiques de Disney et Pixar

Dans cette toute nouvelle aventure visuellement époustouflante, les joueurs vont réunir une équipe de puissants Gardiens qui ont été exclusivement conçus et imaginés pour le Mirrorverse. Des forces implacables menacent de s’emparer de cette réalité alternative, et les joueurs doivent se préparer au combat, vaincre une menace maléfique et s’embarquer dans un voyage pour défendre le Mirrorverse.

We hit our first milestone as 50,000 Guardians are gearing up to enter the Mirrorverse!

Every player will receive 5,000 Gold — Exchangeable in the Bazaar for valuable items.

Pre-register today to unlock more rewards:

— #DisneyMirrorverse (@Mirrorverse) March 23, 2022