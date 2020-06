Disney+ met fin à son offre d’essai gratuit

Pour vanter les mérites de leurs services, les éditeurs proposent souvent une offre d'essai gratuit. Cela se constate notamment sur les plates-formes de streaming. Mais aujourd'hui, Disney a décidé de mettre fin à son essai gratuit de Disney+.

Nombreux sont les services en ligne à proposer une période d’essai gratuit à leurs clients indécis, ou tout simplement curieux. C’est une option d’autant plus intéressante lorsque le service en question fonctionne via un abonnement. Cela étant dit, tous ne partagent pas ce point de vue. Et aujourd’hui, Disney+ a décidé de mettre un terme à son offre d’essai gratuit.

Disney+ met fin à sa période d’essai gratuit

Le géant américain proposait depuis son lancement une semaine d’essai gratuit à ses nouveaux clients. Aujourd’hui, dans un communiqué transmis à CNET, un porte-parole confirme que cet essai gratuit est désormais terminé : “Le service a été positionné de manière à offrir un rapport qualité/prix attractif qui, selon nous, représente une option très convaincante en terme de divertissement.” L’essai gratuit est donc de l’histoire ancienne désormais bien que, comme CNET le précise, Disney ait cessé d’en faire la promotion depuis plusieurs semaines.

Il faudra donc désormais payer pour tester

Autrement dit, la disparition de cette période de test gratuit était déjà en préparation depuis un certain temps. C’est en tous les cas très dommage de la voir ainsi supprimée, d’autant plus que des services concurrents comme Netflix proposent justement à leurs nouveaux clients un essai gratuit, 30 jours dans le cas de ce dernier. Peut-être Disney compte-t-il sur sa réputation et ses nombreuses licences pour que les clients passent directement par la caisse sans essayer avant. Cela étant dit, Disney+ est aussi proposé moins cher que la concurrence, et avec la possibilité d’arrêter l’abonnement à tout moment, la pilule est probablement assez facile à avaler dans le cas où vous ne seriez vraiment pas satisfait de ce que Disney a à proposer.