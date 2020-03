Disney+ : le gouvernement français fait retarder l’arrivée de la plateforme de streaming

Le lancement de la plateforme Disney+ est reporté de plusieurs semaines à la demande du gouvernement français.

Alors que le service de streaming de Disney doit faire ses débuts dès demain en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse, Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique, avait récemment demandé à la firme aux grandes oreilles de repousser le lancement dans l’Hexagone afin de ne pas mettre à mal la bande passante (YouTube et Netflix ont réduit leur débit vidéo en Europe) pour les personnes en télétravail à cause du confinement lié à la pandémie de coronavirus : “Nous leur avons demandé d’ajuster leur arrivée sur le marché. Aujourd’hui, il n’y a pas de problème avéré d’engorgement. Mais nous avons senti qu’il y avait potentiellement un danger. Il fallait donc agir en amont.”

Disney+ retarde son arrivée en France

Stéphane Richard, PDG du FAI et société de télécommunications Orange, avait également milité pour un report : “Il est évident, quand on regarde le paysage, que le lancement de Disney + est un sujet de préoccupation. Nous ne voulons pas empêcher nos compatriotes de se divertir, mais il faut mesurer le risque que l’on prend. Au lancement de ce service aux États-Unis, des dizaines de millions de connexions ont été enregistrées. Or, le mode de distribution de Disney n’est pas contrôlé par les opérateurs. Le lancement de Disney va être en OTT, sans aucun contrôle de notre part. J’en ai parlé aux autorités, j’ai saisi Bercy et l’Autorité des télécoms (Arcep). Peut-être qu’un report de quelques semaines du lancement de Disney+ serait opportun. Je note d’ailleurs que le report du lancement de Disney plus vient d’être annoncé en Inde.”

Face à cette situation, la société américaine a décidé de chambouler ses plans. La plateforme de streaming arrivera finalement le 7 avril prochain : “Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney+ arrive bientôt… mais à la demande du gouvernement français, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020“. Dans le reste de l’Europe, le lancement est a priori toujours prévu pour demain.

Un trailer pour le service de streaming Disney+