Disney+ gagne 16,5 millions d’utilisateurs en seulement 10 jours

Disney est peut-être arrivé tard sur le marché du streaming vidéo mais il faut reconnaître que sa plate-forme Disney+ est déjà un franc succès. Et ce n'est assurément que le début d'une superbe aventure à venir. Les derniers chiffres sont impressionnants.

L’arrivée de Disney sur le marché du streaming avec Disney+ fut certes relativement tardive, alors que Netflix, Hulu, Amazon et même Apple étaient déjà installés, mais grâce à la marque, la réputation et au catalogue, lequel regroupe bon nombre de licences très connues et appréciées du grand public, le géant américain a pu se faire une bonne place très rapidement. Et ça continue !

Disney+ engrange 16,5 millions de nouveaux abonnés en 10 jours

Si l’on en croit les chiffres du premier trimestre de Disney, l’entreprise américaine a révélé avoir gagné pas moins de 16,5 millions de nouveaux abonnés à sa plate-forme Disney+ entre le 28 Mars et le 8 Avril 2020, soit en seulement 10 jours. Désormais, le service de streaming compte pas moins de 54,5 millions d’abonnés payants. Et il ne fait aucun doute que ce chiffre devrait encore croître. En Avril, Disney annonçait fièrement que sa plate-forme venait de passer la barre symbolique des 50 millions d’abonnés.

Une situation due notamment au Covid-19

Avec ces nouveaux détails qui viennent d’être révélés, et ses 16,5 millions d’abonnés en si peu de temps, on imagine facilement que le géant Disney ne devrait pas s’arrêter là. Toujours est-il que ce très bon démarrage est en grande partie dû à la pandémie de Covid-19, le virus forçant des millions de personnes à rester chez elles pour travailler ou étudier. Il faut trouver à s’occuper en restant chez soi, et le streaming est l’une des options. Cela étant dit, Disney+ est encore très loin de la concurrence, notamment de Netflix qui, aux dernières nouvelles, comptait pas moins de 182 millions d’abonnés. Mais Disney+ n’est pas encore disponible dans le monde entier… À suivre !