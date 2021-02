Disney ferme le studio d’animation Blue Sky

Suite aux lourdes pertes économiques causées par le coronavirus, Blue Sky Studios n'était plus viable pour Disney.

Le studio d’animation Blue Sky appartiendra au passé en avril prochain et sera par la même occasion une ancienne division de 20th Century Fox Animation, bien que les licences et autres actifs/assets seront conservés : “Compte tenu des réalités économiques actuelles, après mûre réflexion et évaluation, nous avons pris la difficile décision de fermer les opérations de tournage“. Le nombre d’employés touchés est de 450. Disney travaille depuis plusieurs semaines avec les artistes du studio de Greenwich pour explorer les postes vacants dans les structures internes de la société. Sony Visual Arts Service Group et Sony Pictures Imageworks essayent par ailleurs de faire leur marché pour recruter plusieurs talents.

Réalisé par Patrick Osborne et prévu pour début janvier 2022, Nimona a également été annulé suite à la fermeture de Blue Sky Studios. Le film d’animation, dont il restait encore dix mois de production, devait suivre les aventures d’un jeune métamorphe qui fait équipe avec un savant fou nommé Lord Ballister Blackheart pour démasquer le souverain du royaume. Malgré la présence de Tom Holland et Will Smith au casting, la dernière sortie de Blue Sky Studios, Spies in Disguise, n’avait réalisé qu’un chiffre d’affaires de 66 millions de dollars au box-office national et de 171 millions de dollars au niveau mondial.

Les meilleurs films d’animation de Blue Sky Studios au box-office mondial