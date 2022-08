Disney et Marvel organiseront un showcase jeux vidéo le 9 septembre prochain

Disney et Marvel organisent un showcase jeux vidéo le 9 septembre, de nombreuses annonces sont déjà prévues. L'événement sera diffusé en direct.

Il est devenu courant pour les éditeurs et autres studios de développement de l’industrie du jeu vidéo d’organiser des événements en direct. Cela permet de présenter un certain nombre de projets, qu’il s’agisse de mises à jour à venir pour des jeux existants ou de futurs titres. L’occasion parfaite de mettre l’eau à bouche des fans, mais aussi de rassurer les investisseurs. Disney et Marvel se prêteront à cet exercice au début du mois de septembre. Et les annonces devraient être nombreuses.

La convention Disney D23 aura lieu dans quelques semaines et l’un des panels les plus intéressants à suivre sera très certainement celui dédié aux jeux vidéo. Ce dernier aura lieu le 9 septembre prochain, à 22 h, heure française, et il sera question de projets de Disney, Marvel, Lucasfilm et 20th Century.

De nombreuses annonces sont déjà prévues

Le premier Disney and Marvel Games Showcase proposera notamment des annonces de nouveaux jeux. Les fans auront aussi droit à un nouvel aperçu de Lego Star Wars : The Skywalker Saga, ainsi qu’à de nouvelles informations concernant des titres très attendus comme Disney Dreamlight Valley et Marvel’s Midnight Suns. En plus de tout cela, nous aurons droit à un tout premier aperçu d’un jeu d’action-aventure signé Marvel actuellement en chantier dans le studio Amy Hennig, Skydance New Media.

L’événement sera diffusé en direct

Ce showcase sera diffusé en direct sur les comptes officiels YouTube, Twitter et Facebook de la D23, ainsi que sur la chaîne Twitch de Marvel. Après la présentation, les personnes présentes sur place à la convention pourront voir une présentation proposant notamment des interviews de développeurs et d’invités spéciaux.

Nul doute que ce 9 septembre sera un grand moment, tant pour le géant américain Disney que pour les fans du monde entier. Encore quelques semaines à patienter. Nous ne manquerons évidemment pas de couvrir les annonces principales.