Disney dévoile son premier “vrai” sabre laser rétractable

On doit en grande partie le concept même de sabre laser à la saga planétaire Star Wars. Et Disney est parfaitement au courant qu'il y a là un énorme marché. Pour les jeunes et les moins jeunes.

S’il fallait citer un objet représentant la saga culte Star Wars, nous dirions sans hésitation aucune le sabre laser. Cette arme est aujourd’hui présente dans tous les esprits, associée aux Jedis et à leurs ennemis, dans des combats toujours plus impressionnants qui font rêver aujourd’hui petits et grands. Disney travaille sans cesse à proposer des répliques toujours plus réalistes. Voici le modèle le plus abouti à ce jour.

Disney dévoile un nouveau sabre laser plus vrai que nature

Les sabres laser sont probablement l’une des armes de science-fiction les plus cool que l’on ait vues et, avec les années, nous avons eu droit à une multitude de tentatives pour les reproduire de manière la plus réaliste possible. Malheureusement, le problème avec le concept du sabre laser, c’est que les créateurs doivent choisir entre le fait d’en faire une arme vraiment fonctionnelle ou une arme qui reproduire les effets que l’on peut voir dans les films Star Wars.

Capable de s’étendre et de se rétracter, comme dans les films

Le mois dernier, Disney organisait un événement presse pour son futur campus Avengers. Bien que l’événement n’ait pas été diffusé et qu’aucune photo n’ait été prise, nous avons appris que Josh D’Amaro, président des parcs Disney, avait fait la démonstration d’un nouveau sabre laser capable de s’illuminer, de s’étendre et de se rétracter comme ceux des films.

Pour celles et ceux qui se demanderaient à quoi cela pourrait bien ressembler, sachez que Disney a depuis lors partagé un teaser vidéo pour son hôtel Star Wars : Galactic Starcruiser. Dans la vidéo en question, ci-dessous, on peut semble-t-il voir le sabre laser. Selon Disney, ces nouveaux sabres laser seraient encore en développement mais ils seront probablement disponibles à la vente une fois l’hôtel officiellement ouvert, dans le courant de l’année 2022.

Malheureusement, nous n’avons à ce stade aucune indication du tarif de cet accessoire. Étant donné que Disney vend déjà ces sabres laser “classiques” 200 $, on imagine que le prix demandé devrait être supérieur, au moins similaire. À suivre !