Disney confirme une série Star Wars par la cocréatrice de Russian Doll

Disney a bien l'intention de capitaliser au maximum sur la franchise Star Wars. C'est une manne financière à nulle autre pareille, il faut bien le reconnaître. Et le géant confirme aujourd'hui le projet de nouvelle série par la cocréatrice de la série Russian Doll.

Disney profitait du 4 Mai – Star Wars Day, May the 4th, etc – pour mettre Star Wars à l’honneur comme il se doit. Notamment sur sa plate-forme Disney+ où les fans pouvaient découvrir un nouveau documentaire autour de The Mandalorian et regarder Rise of Skywalker – uniquement aux États-Unis, satanée chronologie des media -. Les nouveaux projets dans l’univers de la saga ne manquent pas, c’est un fait, et Disney vient d’en officialiser un.

Disney confirme le projet de série Star Wars

L’on savait déjà qu’un nouveau film était en préparation, avec Taika Waititi à la réalisation. Aujourd’hui, le géant américain officialise le projet de nouvelle série pour Disney+, une série qui sera dirigée par la cocréatrice de Russian Doll, Leslye Headland. Bien évidemment, à ce stade, les détails sont minces, pour e pas dire inexistants, mais nous savons au moins que Leslye Headland sera showrunner, productrice exécutive et scénariste.

Variety, qui avait le premier révélé l’information, affirmait que la série en question serait “centrée sur des personnages féminins” et ne serait pas liée, directement tout du moins, aux autres films et séries. Il s’agira en tous les cas de la quatrième création originale Star Wars pour Disney+. En effet, sont déjà en préparation une série préquelle à Rogue One ainsi qu’une série dédiée à Obi-Wan Kenobi. Sans oublier de futures saisons de The Mandalorian, bien évidemment. Disney a bien l’intention de mettre les bouchées doubles concernant Star Wars. Entre Star Wars et Marvel, l’ogre américain compte bien abreuver les fans de ces deux franchises de nouveaux contenus, garder ses abonnés existants et en faire signer un maximum de nouveaux. Espérons que Disney continuera de faire les choses bien.