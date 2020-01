Disney cède FoxNext Games à Scopely

Pour un montant inconnu, Disney se sépare, comme annoncé en septembre dernier, de FoxNext Games, l’ancienne filiale de 21st Century Fox à la création de jeux vidéo. Dans le cadre de cette transaction, Scopely a uniquement récupéré FoxNext Games Los Angeles (200 employés) et Cold Iron Studios (50 employés). Fogbank Entertainment devrait être démantelé ou devenir indépendant, tandis que Aftershock pourrait à l’avenir intervenir comme support dans le développement de certaines productions. Etant uniquement spécialisé dans les jeux mobiles, le directeur commercial Tim O’Brien annonce que Scopely va vendre Cold Iron Studios dans les prochaines semaines car l’équipe travaille depuis de nombreux mois sur un jeu pour PC et consoles basé sur la franchise Alien (shooter free-to-play), ce qui n’est pas compatible avec leur catalogue.

Thrilled to share that Scopely has agreed to acquire #FoxNextGames! Home to one of the most successful #mobilegames, MARVEL Strike Force, our teams share vision and values in product, mindsets and culture. We look forward to growing together. Welcome! 👏🥳https://t.co/U8CpjFwkZz

— Scopely (@scopely) January 22, 2020