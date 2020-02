Disney : Bob Iger cède sa place de CEO à Bob Chapek

Le conseil d’administration de Disney annonce le remplacement de Bob Iger par Bob Chapek pour le poste de président-directeur général.

En une quinzaine d’années, Bob Iger a multiplié par cinq la capitalisation boursière de la firme aux grandes oreilles (10,4 milliards de dollars de profits), participé à l’acquisition de quatre grosses structures (21st Century Fox, Lucasfilm, Marvel, Pixar) et lancé avec brio le service de streaming Disney+ (28,6 millions d’abonnés payants). Pour l’ami proche de Steve Jobs, “c’est le moment parfait pour un nouveau CEO”. La succession d’Iger va donc être assurée par Bob Chapek, le président des parcs d’attractions et produits dérivés. En poste chez Disney depuis 1993, il s’était principalement fait remarquer pour s’être occupé de la transformation numérique de l’activité produits, distribution et édition.

Bob Chapek Named Chief Executive Officer of The Walt Disney Company: https://t.co/xFo0sOkgd7 pic.twitter.com/UEfko17bTh — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) February 25, 2020

Bog Iger est convaincu qu’il est l’homme de la situation : “J’ai une confiance totale en lui et je suis impatient de travailler étroitement avec lui durant les 22 mois à venir tandis qu’il assumera ce nouveau rôle et se plongera profondément dans les activités globales à multiples facettes de Disney (…) Tout au long de sa carrière, Bob a dirigé avec intégrité et conviction, en respectant toujours le riche héritage de Disney tout en prenant des risques intelligents et innovants pour l’avenir (…) Avec lui, notre portefeuille de grandes entreprises et notre personnel étonnant et talentueux continueront à bien servir la société et ses actionnaires pour les années à venir”.

Bob Iger demeure président exécutif de Disney jusqu’à fin 2021

Jusqu’à l’expiration de son mandat, le 31 décembre 2021, Iger restera président et se chargera des activités créatrices du mastodonte du divertissement. Le septième PDG de Disney en près de 100 ans d’existence a par ailleurs souhaité s’exprimer sur sa nomination : “Je suis incroyablement honoré et humble d’assumer le rôle de PDG de ce que je crois vraiment être la plus grande entreprise du monde, et de diriger nos acteurs et employés exceptionnellement talentueux et dévoués. Je partage l’engagement de Bob Iger en faveur de l’excellence créative, de l’innovation technologique et de l’expansion internationale, et je continuerai d’adhérer à ces mêmes piliers stratégiques à l’avenir. Tout ce que nous avons réalisé jusqu’à présent sert de base solide pour continuer à raconter des histoires créatives, à innover avec audace et à prendre des risques réfléchis.”

Susan Arnold, directrice indépendante du conseil d’administration de Disney, a déclaré : “Le conseil d’administration s’est engagé activement dans la planification de la succession de Bob Iger au cours des dernières années, et après examen des candidats internes et externes, nous avons élu à l’unanimité Bob Chapek comme prochain PDG de Disney. Chapek a fait preuve d’un leadership exceptionnel et d’une capacité éprouvée à obtenir de solides résultats dans un large éventail d’entreprises. Sa compréhension extraordinaire de l’étendue et de la profondeur de la société et son appréciation du lien particulier qui unit Disney et ses consommateurs font de lui le choix idéal.“