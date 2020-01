Disney+ avance la sortie de WandaVision à cette année (et non 2021)

Disney+ a déjà prévu un planning très riche pour faire gonfler son catalogue très rapidement. Les sorties devraient s'enchaîner dans les mois à venir. Il y en aura pour tous les goûts. Notamment pour les fans de Marvel avec WandaVision. Et voici une bonne nouvelle.

Si vous êtes fan de Marvel et de son univers, la nouvelle année commence bien, très bien même puisque Disney vient d’annoncer que sa série WandaVision arrivera sur Disney+ dans le courant de l’année et non plus au Printemps 2021 comme planifié initialement. Une sortie avancée de quelques mois, c’est toujours une très bonne chose, non ? Du nouveau contenu pour les fans de la première heure qui en veulent toujours plus.

Disney avance la sortie de sa mini-série WandaVision

Disney s’est cependant contenté d’annoncer une sortie en 2020, sans préciser la fenêtre de sortie. Ne l’attendez pas avant le second semestre, au mieux. Difficile d’imaginer que la série soit prête quasiment un an avant le planning original. Toujours est-il que cela permettra d’avoir non pas une mais deux séries dans l’Univers Cinématographique Marvel cette année. L’autre série étant Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, qui s’attachera, elle, à dépeindre les événements d’après Avengers : Endgame, autour des personnages du Faucon et du Soldat de l’Hiver.

Elle sortira dans le courant de l’année et non pas au Printemps 2021

WandaVision, de son côté, est une mini-série qui approfondira la relation entre la Sorcière rouge et Vision, là encore dans le monde après Avengers : Endgame. Ce qui suscite déjà de nombreuses interrogations. On sait aussi qu’elle aura des liens avec les années 1950 et le deuxième film Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, prévu pour 2021. Disney n’a pas donné d’explication quant à la sortie très avancée de cette série mais il n’est pas trop difficile de trouver une explication logique à cette modification de planning. La principale serait le relatif manque de vraies nouveautés au calendrier pour 2020. Cela pourrait donner une raison supplémentaire aux actuels abonnés à Disney+ de rester. Ceci bien sûr si le Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, The Mandalorian et le reste ne suffisent pas.