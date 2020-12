Disney+ augmente ses tarifs un peu partout dans le monde

Disney bénéficie clairement d'une jolie position de force avec sa plate-forme de streaming vidéo Disney+. Les chiffres sont impressionnants. Pourquoi se priver alors ?

Disney a eu le nez creux en se lançant sur le marché du streaming vidéo. Sa plate-forme Disney+ est une franche réussite, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le catalogue est très riche du fait des nombreuses acquisitions passées du géant et le tarif reste assez abordable. Mais, comme son concurrent Netflix, celui-ci n’est pas figé. Il augmentera d’ailleurs bientôt aux États-Unis et en France aussi !

Disney+ va augmenter ses tarifs

Disney profitait d’une réunion avec les investisseurs pour dévoiler ses projets concernant les plus grandes licences. L’occasion pour les fans d’en apprendre davantage sur les futures productions dans les univers de Star Wars ou encore Marvel. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça se bouscule déjà au portillon. Reste que ce genre de production coûte cher, très cher. Pour pouvoir ajouter ces films et séries TV au catalogue, Disney annonçait dans le même temps une hausse du tarif de l’abonnement à Disney+. Celui-ci passera ainsi de 6,99 $ à 7,99 $ en mars 2021 aux États-Unis.

Deux euros supplémentaires à partir de février 2021

Selon les propres mots de Disney : “À compter du 26 mars 2021, Disney+ sera proposé aux États-Unis au tarif de 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an, tandis que le Pack Disney avec Disney+, Hulu et ESPN+ sera vendu 13,99 $ par mois.” Voilà qui a le mérite d’être clair !

Dans toute l’Europe, à compter du 23 février prochain, l’offre Disney+ inclura le catalogue Star, et ce ne sera pas un bouquet en option. Celui-ci proposera du contenu plus adulte que l’offre actuelle. Résultat de l’opération, la firme annonce une augmentation du prix de l’abonnement. Il faudra désormais débourser 8,99 € pas moi. À noter, si vous êtes déjà abonné(e) à Disney+, vous pourrez conserver l’ancien tarif pendant 6 mois.

Le géant américain déclarait aussi aux investisseurs que, après avoir surpassé ses prévisions de croissance en terme d’abonnés pour la première année, les prédictions pour 2024 ont évolué, passant de 60 – 90 millions d’abonnés dans le monde à pas moins de 230 à 260 millions. Et jusqu’à 350 millions d’abonnés tous services confondus. Une progression impressionnante qui montre pourquoi la stratégie d’acquisition de contenus est si importante et pourquoi Disney en intègre la plupart dans son business model direct aux consommateurs.

Cela étant dit, et nous l’avons déjà vu maintes fois avec Netflix, cette augmentation de tarifs n’est généralement pas limitée à une seule fois. Et quand on sait que Disney veut injecter des milliards de dollars dans la production de contenu original, on se doute que ce n’est probablement que le début. Pour l’heure, la France n’est pas concernée par cette augmentation mais cele ne saurait malheureusement que trop tarder. À suivre !