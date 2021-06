Disney+ : aucun projet (pour l’heure) d’offre financée par la publicité

Disney+ n'a actuellement aucune intention de proposer une offre d'abonnement qui serait en totalité ou en partie financée par la publicité.

Les services par abonnement, quels qu’ils soient, propose souvent un certain nombre d’offres différentes, à des tarifs différents avec un certain nombre d’options, pour que chacun puisse y trouver son compte. Dans le monde du streaming, cela passe par le nombre d’appareils en simultané, la qualité des flux et, pourquoi pas, une offre plus abordable, voire gratuite, avec l’introduction de publicités. Cette dernière option n’est cependant pas à l’heure du jour chez Disney+.

Pas d’offre financée par la publicité chez Disney+

Des services comme Spotify proposent à leurs clients une offre gratuite, avec des fonctionnalités limitées et les utilisateurs doivent composer avec l’intégration de publicités. L’objectif étant évidemment de transformer ces utilisateurs en abonnés payants, à court ou moyen terme. Mais c’est une alternative intéressante à celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas payer – totalité ou quoi que ce soit -. Et dans un sens, c’est option très intéressante.

Du moins, pas dans un avenir proche

Cela étant dit, si vous espériez que Disney+ ajoute une telle offre supportée par la publicité, sachez que ceci n’arrivera pas de sitôt. Dans le cadre de la 23e conférence annuelle de communication du Crédit Suisse, le PDG de Disney+, Bob Chapek, était interrogé par un modérateur et le directeur du management du Crédit Suisse Doug Mitchelson sur ce sujet bien précis : l’entreprise a-t-elle l’intention d’introduire une offre Disney+ supportée par la publicité ?

La réponse de Bob Chapek est claire. Bien qu’il ne ferme pas totalement la porte à cette idée, pour le moment tout du moins, ce n’est pas à l’ordre du jour : “Nous réévaluons constamment notre position sur le marché dans le monde entier mais nous n’avons actuellement aucune intention de faire cela. Nous sommes très satisfaits des modèles que nous avons à l’heure actuelle. Nous ne nous limiterons jamais et nous ne disons jamais non définitivement à quoi que ce soit mais à ce moment précis, nous n’avons aucun projet de ce genre.”

Pour être honnête, Disney+ est l’un des services de streaming les plus abordables qui existent actuellement avec une offre à 8,99 € par mois, moins cher qu’un concurrent comme Netflix. Et la plate-forme propose même un tarif promotionnel si vous payez une année complète. Ceci étant dit, comme chez d’autres services de streaming, les tarifs de Disney+ devraient très certainement augmenter au fil des années, ajouter une offre financée, en totalité ou en partie seulement, par la publicité, pourrait permettre d’attirer de nouveaux clients.